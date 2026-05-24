استنفار أمني واسع في واشنطن عقب حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض وتجدد المخاوف من استهداف ترامب

تفاصيل الهجوم المسلح الذي وقع عند نقطة تفتيش رئاسية، ومقتل المهاجم ناصر بيست، مع تسليط الضوء على تاريخ التهديدات ومحاولات الاغتيال التي لاحقت الرئيس دونالد ترامب.

شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من الاستنفار الأمني القصوى مساء يوم السبت، وذلك عقب وقوع حادثة إطلاق نار خطيرة عند إحدى نقاط التفتيش الأمنية القريبة من المقر الرئاسي.

أثارت هذه الواقعة موجة من التساؤلات والتحليلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول ما إذا كان الحادث يمثل محاولة جديدة ومباشرة لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بات يُنظر إليه في الآونة الأخيرة كأحد أكثر الشخصيات السياسية عرضة للتهديدات الأمنية منذ عودته إلى سدة الحكم في البيت الأبيض. من جانبه، سارع جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وهو الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن حماية الرئيس وعائلته، إلى إصدار بيان أكد فيه أن الرئيس ترامب لم يتعرض لأي أذى جسدي خلال الحادث، موضحاً أن عناصر الأمن تعاملوا بحزم وسرعة فائقة مع المهاجم في غضون ثوانٍ قليلة من لحظة قيامه بإخراج سلاح ناري من حقيبة كانت بحوزته وبدء إطلاق النار بالقرب من الحاجز الأمني.

وقد أسفر هذا الاشتباك السريع عن مقتل المهاجم في موقع الحادث، بينما تعرض أحد المارة لإصابة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين لم تُسجل أي إصابات في صفوف أفراد القوات الأمنية المكلفة بحماية الموقع. وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة بحسب الرواية الرسمية، فإن الحادث وقع بعد الساعة السادسة مساء بقليل، حيث اقترب شاب من المنطقة الأمنية الحساسة المحيطة بالبيت الأبيض قبل أن يبدأ في إطلاق النار بشكل مفاجئ ومكثف.

وقد وثقت مقاطع الفيديو والصور المتداولة حالة من الذعر والارتباك التي سادت المنطقة، حيث ظهر عناصر الخدمة السرية وهم يهرعون لتأمين المداخل والمخارج وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب المدني. كما شهدت الحديقة الشمالية للبيت الأبيض حالة من التوتر الشديد بين الصحافيين المتواجدين هناك، والذين تلقوا تعليمات أمنية عاجلة بضرورة الركض فوراً نحو غرفة الإحاطة الصحافية والاحتماء داخل المبنى لضمان سلامتهم.

وعقب السيطرة على الموقف، نشر الرئيس ترامب بياناً عبر منصته تروث سوشال أعرب فيه عن شكره وتقديره لجهاز الخدمة السرية وكافة قوات إنفاذ القانون، مشيداً بسرعة استجابتهم واحترافيتهم في التعامل مع الموقف، ووصف المهاجم بأنه شخص لديه تاريخ طويل من السلوك العنيف وكان مهووساً بالمبنى الرئاسي الذي وصفه بأنه المبنى الأعز في البلاد. وفيما يخص هوية المنفذ، كشفت التقارير الإعلامية والأمنية أن المشتبه به يُدعى ناصر بيست، وهو شاب يبلغ من العمر واحد وعشرين عاماً وينحدر من ولاية ماريلاند.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشاب كان معروفاً لدى أجهزة الخدمة السرية منذ عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك بعد تورطه في عدة حوادث سابقة وقعت في محيط البيت الأبيض. كما كشفت السجلات الأمنية أن المهاجم سبق وأن حاول إغلاق أحد المداخل الرئيسية للمجمع الرئاسي، وأنه خضع سابقاً للعلاج داخل مؤسسة للصحة النفسية بعد إطلاقه تصريحات مثيرة للقلق والريبة، حيث ادعى في بعض الأحيان أنه الرب أو أنه أسامة بن لادن الحقيقي، إضافة إلى نشره تهديدات صريحة ومباشرة ضد الرئيس ترامب.

وأكدت شبكة سي إن إن أن قاضياً أمريكياً كان قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يمنع بيست من الاقتراب من المجمع الرئاسي، إلا أن هذا الأمر القانوني لم يمنعه من محاولة العودة مجدداً للقيام بهذا الهجوم. ورغم أن السلطات لم تخرج بتأكيد رسمي قاطع بأن الرئيس كان هو الهدف المباشر والوحيد للهجوم، إلا أن توقيت الحادث وطبيعة الموقع المختار، بالإضافة إلى رد فعل ترامب، عززت التكهنات بأن الواقعة كانت محاولة اغتيال أو تهديداً أمنياً جسيماً.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من واقعة إطلاق نار أخرى حدثت خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو ما دفع ترامب للتأكيد على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية داخل المقر الرئاسي. وفي هذا السياق، دافع الرئيس الأمريكي عن مشروعه الرامي لإنشاء قاعة احتفالات جديدة شديدة التحصين داخل البيت الأبيض، معتبراً أن نقل الفعاليات الرسمية إلى داخل المجمع سيسهم في تقليل المخاطر الأمنية التي قد يواجهها الرؤساء في المستقبل.

إن حادثة السبت ليست مجرد واقعة معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة طويلة من التهديدات ومحاولات الاغتيال التي لاحقت ترامب منذ حملته الانتخابية في عام ألفين وأربعة وعشرين. ومن أبرز هذه المحاولات حادثة مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، حيث أطلق توماس ماثيو كروكس النار في تجمع انتخابي، مما أدى لإصابة أذن ترامب اليمنى ومقتل أحد الحاضرين. كما شهدت فلوريدا تهديداً آخر في نادي الغولف الخاص به بمدينة ويست بالم بيتش، حيث تم القبض على رايان ويسلي روث الذي واجه حكماً بالسجن المؤبد.

وفي أبريل ألفين وستة وعشرين، تكرر السيناريو في فندق واشنطن هيلتون أثناء عشاء مراسلي البيت الأبيض، بالإضافة إلى حوادث أخرى مثل إرسال رسالة تحتوي على مادة الريسين السامة في عام ألفين وعشرين، ومقتل مسلح قرب منتجع مارالاغو في فبراير ألفين وستة وعشرين. وفي تحليل سياسي لهذه الظواهر، أشار الدكتور أحمد العناني إلى أن هذه الحوادث تعكس تزايد مستوى التهديدات الفردية غير المنظمة ضد المؤسسات الأمريكية، مؤكداً أن التحدي لا يكمن فقط في استهداف شخص ترامب، بل في مواجهة منظومة أمنية تتعرض لضغوط متصاعدة في ظل حالة من الاستقطاب الحاد





