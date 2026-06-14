استقرار سعر الدولار لليوم الثالث في البنوك المصرية رغم العطلة الرسمية

يسجل سعر الدولار ثباتا للشهر الثالث على التوالي في تعاملات البنوك المصرية بعد عودة العمل يوم الأحد، مع استقراره في السوق الرسمية خلال العطلة. سجل البنك المركزي متوسط سعر 51.93 جنيه للشراء و52.05جنيه للبيع، وتوزعت الأسعار بين Banks مع استقرار في معظمها وضمن نطاق ضيق

تواصل سعر الدولار الأمريكي ثباته لليوم الثالث على التوالي في أول تعاملات يوم الأحد 14 يونيو 2026 وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث بدأت البنوك عملها في تمام الثامنة صباحاً بعد إجازة استمرت يومين بمناسبة العطلة الأسبوعية الرسمية.

واستمر استقرار سعر الورقة الخضراء في السوق الرسمية حتى مساء السبت بالتزامن مع تعطل العمل المصرفي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشملت التعاملات 36 بنكاً حكومياً وخاصاً، في وقت سجل فيه البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار عند 51.93 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار في بنوك الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني عند 51.83 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع، بينما سجل ثاني أقل سعر في بنوك بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، وأبوظبي التجاري عند 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع. كما بلغ سعر الدولار 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي الأول.

في المقابل، وصل سعر الدولار في غالبية البنوك إلى 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، بما في ذلك بنوك المصرف المتحد وHSBC وميد بنك والتنمية الصناعية والمصري الخليجي ومصر والعقاري المصري العربي والعربي الإفريقي الدولي ونكست والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي والأهلي المصري. من ناحية أخرى، سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، يليه ثاني أعلى سعر في بنكي سايب وقناة السويس عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، مما يعكس استقراراً عاماً في أسعار الصرف رغم وجود فروقات طفيفة بين المؤسسات المصرفية





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