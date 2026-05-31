استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لليوم السادس على التوالي

شهدت أسواق الصرف المصرية استقرار اً ملحوظاً في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لليوم السادس على التوالي، وذلك بعد موجة من التقلبات التي شهدها الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استمرار إجازة البنوك الرسمية، مما أدى إلى تداولات محدودة في القطاع المصرفي. ويرى محللون أن هذا الاستقرار يعكس تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لضبط السوق الموازية للعملات الأجنبية. ويُعتبر الدينار الكويتي من العملات الخليجية القوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والمغتربين المصريين في الكويت، حيث تؤدي التحويلات المالية دوراً مهماً في دعم الاحتياطي النقدي المصري.

ووفقاً لبيانات البنوك، فقد سجل أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي بواقع 170.32 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع، يليه بنك اتش اس بي سي الذي بلغ سعر الشراء فيه 170.16 جنيه والبيع 170.43 جنيه. كما أظهرت أسعار البنوك تفاوتاً طفيفاً بين المؤسسات المالية المختلفة، حيث سجل بنك كريدي أجريكول 168.64 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 168.60 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

أما البنك العربي الأفريقي فقد قدم سعر شراء عند 167.78 جنيه وسعر بيع عند 171.48 جنيه، في حين سجل البنك التجاري الدولي 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع. وجاء سعر الدينار في بنك فيصل عند 165.16 جنيه للشراء و170.38 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع. أما البنك الأهلي المصري فقد سجل 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الكويت الوطني أدنى سعر شراء عند 165.06 جنيه وأعلى سعر بيع عند 172.05 جنيه.

ويُعزى هذا التباين في الأسعار إلى اختلاف سياسات كل بنك في تسعير العملة بناءً على تكاليف التشغيل والطلب والعرض. ويبدو أن السوق المصرية تشهد حالياً حالة من الترقب مع اقتراب نهاية الشهر، حيث تترقب الأسواق أي تحركات جديدة من البنك المركزي المصري. ويُتوقع أن يواصل الدينار الكويتي استقراره خلال الأيام المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب على العملة الخليجية من قبل المستوردين والعاملين في الخارج.

وفي سياق متصل، أشار تقرير اقتصادي إلى أن تحويلات المصريين في الكويت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي التحويلات الخارجية، مما يجعل سعر الصرف مهماً للمغتربين وللاقتصاد المصري. ونظراً لأهمية هذه العملة، تتابع البنوك المصرية عن كثب تحركات الدينار الكويتي في الأسواق العالمية لضمان تقديم أسعار تنافسية لعملائها. وخلاصة القول، إن استقرار سعر الدينار الكويتي يعد مؤشراً إيجابياً للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة





