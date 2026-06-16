استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك المصرية

تقرير شامل لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب ما ورد في نشرة موقع صدى البلد الإخباري حيث استقر السعر بعد تراجع سابق مع عرض تفصيلي لأعلى وأدنى أسعار الشراء والبيع في مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء بعد تراجع قوي خلال الأيام المالية السابقة حيث تراوحت أسعار الشراء بين 50.17 و50.27 جنيه بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.07 و50.18 جنيه في مختلف البنوك المصرية .

وقدم موقع صدى البلد الإخباري في نشرته الخدمية اليوم 17 يونيو 2026 سعر الصرف للعملة الأمريكية بعدد من المؤسسات المصرفية الكبرى. وسجل أعلى سعر للشراء 50.27 جنيه في عدد من البنوك مثل الأهلي المصري والمصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي وبنك نكست وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي. بينما بلغ أقل سعر للشراء 50.17 جنيه في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.

كما تراوح سعر البيع بين 50.07 جنيه في نفس البنكين كأقل قيمة و50.18 جنيه كأعلى قيمة في البنك الأهلي الكويتي. وقد شهدت بعض البنوك أسعاراً متوسطة مثل 50.26 جنيه للشراء و50.16 للبيع في بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول. و50.25 جنيه للشراء و50.15 للبيع في عدة مؤسسات منها بنك الشركة المصرفية العربية العالمية وبنك بيت التمويل الكويتي ومصرف أبوظبي التجاري والبنك الكويت الوطني والبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي. وسجل بنك أبوظبي الأول مصر 50.24 جنيه للشراء و50.14 للبيع.

بينما كان البنك التجاري الدولي في فئة 50.22 جنيه للشراء و50.12 للبيع. وتظهر هذه البيانات استقراراً نسبياً في سوق الصرف بعد الحركة التي شهدتها الفترة الماضية مما يوفر مرجعاً للمتعاملين مع العملات الأجنبية





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