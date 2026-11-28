استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يوم السبت 28 نوفمبر 2026، مع تسجيل أسعار الشراء والبيع استقراراً في البنوك الكبرى بما في ذلك البنك المركزي والأهلي ومصر.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل تام خلال تعاملات يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، وذلك في ظل توقف القطاع المصرفي عن العمل بسبب العطلة الأسبوعية الرسمية. وقد أظهرت آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في مصر ثباتاً واضحاً في أسعار العملات الرئيسية، دون تسجيل أي تذبذبات حادة أو تحركات مفاجئة في قيم الجنيه أمام العملة الأمريكية.

أسعار الشراء والبيع في البنوك الحكومية

في البنك المركزي المصري، وهو المرجع الأساسي لسعر العملة في البلاد، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 54.75 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 54.85 جنيه. وفي البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك تجاري في مصر، تفاوت السعر قليلاً ليصل سعر الشراء إلى 54.77 جنيه، وسعر البيع إلى 54.87 جنيه. كما سجل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، مما يعكس توافقاً في الأسعار بين أكبر المؤسسات المالية الحكومية.

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تباين طفيف في أسعار البنوك الخاصة

في بنك القاهرة، سجل سعر صرف الدولار نحو 54.75 جنيه للشراء و54.85 جنيه للبيع، متطابقاً تقريباً مع أسعار البنك المركزي. وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار نحو 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع. وفي المقابل، سجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 54.85 جنيه للشراء و54.95 جنيه للبيع، ليظهر الفروقات البسيطة في هوامش الربح بين المؤسسات المالية المختلفة.

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أسعار البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار نحو 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع. وتعد هذه الأسعار جزءاً من المعطيات الرسمية التي تعكس استقرار السوق المصرية، حيث لم يشهد يوم السبت 28 نوفمبر 2026 أي تقلبات غير مسبوقة في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وتستمر هذه الأسعار في سريانها حتى إغلاق البنوك رسمياً، مع توقعات بمواصلة هذا الاستقرار في الأيام القادمة إذا لم تطرأ تغيرات جذرية على العوامل المؤثرة.