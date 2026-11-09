استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في مصر الإثنين 9 نوفمبر 2026

سجلت الأسواق المصرية استقراراً نسبياً في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن يوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، بفضل توافر المعروض وحركة التداول المنتظمة.

سجلت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن واللحوم يوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، مدعومة بتوافر المعروض وانتظام حركة التداول. جاء هذا الثبات في الأسعار نتيجة جهود مشتركة بين الجهات الحكومية والقوات المسلحة لزيادة ضخ السلع الأساسية، مما ساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل ارتفاع الطلب الموسمي على المواد الغذائية. وقد أظهرت بيانات الأسواق تفاصيل دقيقة حول الفروق بين أسعار الجملة والتجزئة، والتي تراوحت بين 3 و7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة مقارنة بالجملة، مما يعكس طبيعة السوق المحلية في تلك الفترة.

في قطاع الخضروات، استقرت الأسعار مع فروق بسيطة بين الأنواع المختلفة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 10 و18 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر البطاطس نطاقًا يتراوح بين 16 و22 جنيهًا. أما البصل الأبيض فسجل سعرًا يتراوح من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو، والبصل الأحمر من 16 إلى 20 جنيهًا. وتباينت أسعار الخضروات الورقية والجذرية، حيث تراوح سعر الكوسة ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو، وسجل الجزر بدون عروش بين 10 و15 جنيهًا للكيلو. كما تراوح سعر الباذنجان البلدي من 6 إلى 9 جنيهات، والباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، فيما سجل الفلفل من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، مما يشير إلى توفر الكميات الكافية لتلبية الاحتياجات اليومية للمستهلكين.

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تفاصيل دقيقة لأسعار الفاكهة في الأسواق

استقرت أسعار الفاكهة مع فروق بسيطة عند البيع للمستهلك، حيث تراوح سعر البرتقال البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، وسعر البرتقال السكري بين 8 و14 جنيهًا للكيلو. وسجل سعر البرتقال أبوسرة بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو اليوسفى ما بين 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو. وتباينت أسعار الحمضيات الأخرى، حيث سجل الجريب فروت بين 6 و12 جنيهًا، والليمون البلدي من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو. وفيما يخص الفواكه الاستوائية والموسمية، تراوح العنب الرومي بين 14 و22 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الشمام والكانتلوب بين 15 و21 جنيهًا للكيلو. وسجل المانجوز الزبدية أسعارًا مرتفعة تراوحت بين 50 و60 جنيهًا، بينما تراوح سعر الموز المغربي بين 22 و32 جنيهًا. أما البطيخ فسجل أسعارًا متباينة تراوحت بين 24 و100 جنيه للثمرة وفق الوزن، مما يعكس تباين الجودات المتاحة في السوق.

أسعار الدواجن والبيض والسمك

في قطاع الدواجن والبيض، تراوحت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، بينما تصل إلى المستهلك في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة وتكاليف النقل. وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 100 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة. وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة. كما سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر الجملة بـ 125 جنيهًا، وتراوحت بين 135 إلى 145 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة، مما يشير إلى ثبات النسب الهامشية في سلسلة التوريد.

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بالنسبة للأسماك، سجلت أسعار السمك البلطي (1) من 69 إلى 75 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر قشر بياض بين 210 إلى 310 جنيهًا للكيلو. وسجل السبيط والكاليماري أسعارًا تتراوح من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو، مما يعكس تباين الأسعار بناءً على نوع السمك وكميته في السوق.这些数据 تعكس حالة من الاستقرار في قطاع المأكولات البحرية، حيث حافظت الأسعار على حدودها المعتادة دون تقلبات حادة، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية من المصادر البروتينية البديلة.

جهود الحكومة لاستقرار الأسعار

تواصل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة، ما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب. ويعكس استقرار الأسعار اليوم توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، مدعومًا بتوافر السلع الأساسية وزيادة ضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية. هذا الإجراء يحد من تقلبات السوق ويحافظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تخفيف الأعباء المعنوية عن المواطنين وضمان توفر الغذاء بأسعار تنافسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.