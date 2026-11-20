استقرار أسعار الخضروات والدواجن والبيض في مصر بفضل توافر المعروض. تفاصيل أسعار الطماطم والدواجن والأسماك واللحوم في السوق المحلية.

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مدعومًا بتوافر المعروض والنظام الحالي لحركة التداول. أشارت آخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور للجملة و بورصة الدواجن إلى أن العوامل الرئيسية التي حافظت على هذا التوازن هي كثرة المعروض ونظام التداول المنتظم.

أظهرت الجولة الميدانية تفاوتًا طفيفًا ومحدودًا بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة. يرجع هذا الفارق السعري بشكل أساسي إلى تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى هوامش الربح التي يضيفها التاجر. لم تسجل الأسواق أي قفزات سعرية مفاجئة أو متسارعة، مما منح المستهلكين شعورًا بالأمان النسبي في الأسعار الحالية.

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تفاصيل أسعار الخضروات والفاكهة في السوق

حافظت أسعار الخضروات على استقرارها النسبي، مع تسجيل زيادة في أسواق التجزئة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار الجملة. سجلت أسعار الطماطم تراوحًا بين 12 و17 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر البطاطس بين 13 و23 جنيهًا للكيلو. كما سجل البصل الأبيض أسعارًا تراوحت بين 17 و22 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البصل الأحمر نفس السعر تقريبًا بين 17 و22 جنيهًا.

تفاوتت أسعار الخضروات الأخرى مثل الكوسة التي تراوح سعرها بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والجزر بدون عروش الذي تراوح سعره بين 7 و11 جنيهًا للكيلو. سجل الباذنجان البلدي أسعارًا تتراوح من 3 إلى 8 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو. كما تراوح سعر الفلفل بين 6 و10 جنيهات للكيلو، وسجلت البسلة أسعارًا مرتفعة نسبيًا بين 30 و45 جنيهًا للكيلو.

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في جانب الفواكه، تراوح سعر البرتقال البلدي بين 11 و15 جنيهًا للكيلو، وسجل البرتقال السكري أسعارًا بين 8 و14 جنيهًا للكيلو. بينما تراوح سعر البرتقال أبوسرة بين 8 و18 جنيهًا للكيلو. سجل اليوسفى أسعارًا تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت بين 8 و14 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر الليمون البلدي بين 12 و20 جنيهًا للكيلو، والشمام والكانتلوب بين 15 و21 جنيهًا للكيلو.

سجل الموز المغربي أسعارًا تراوحت بين 22 و32 جنيهًا للكيلو. أما البطيخ فقد سجل أسعارًا متفاوتة جدًا تتراوح بين 24 و100 جنيه للثمرة، بناءً على وزن الثمرة ونوعها. لم تشهد هذه الأصناف أي تقلبات حادة، مما يعكس استقرارًا في العرض المحلي أو المستورد لهذه المنتجات.

أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن بين 65 و70 جنيهًا للكيلو. وعند وصولها للمستهلك في المحال التجارية، تختلف الأسعار لتتراوح بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، اعتمادًا على المنطقة الجغرافية وتكاليف النقل المضافة. هذه الفجوة السعرية تعكس التكاليف التشغيلية للتجار في نهاية سلسلة التوريد.

فيما يخص الفراخ الساسو، بلغ سعر كيلو الفراخ في المزارع نحو 80 إلى 85 جنيهًا. وعند طرحها للمستهلك في الأسواق، تراوح السعر بين 95 و105 جنيهًا للكيلو، وفقًا للموقع الجغرافي. سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 100 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهًا للكيلو.

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استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيهًا حسب المنطقة. كما سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا للجملة، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 130 و140 جنيهًا وفقًا لمكان البيع. هذا الاستقرار يعكس توافر المعروض بشكل كافٍ لتلبية الطلب.

أسعار اللحوم والأسماك والتدخل الحكومي

حافظت أسعار الأسماك على استقرارها، خاصة نوع البلطي الأكثر طلبًا. سجل فيليه البلطي أسعارًا تتراوح من 100 إلى 300 جنيهًا للكيلو. بينما تراوحت أسعار السبيط والكاليماري بين 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو. وسجل الجمبري المجمد أسعارًا تتراوح من 175 إلى 525 جنيهًا للكيلو، حسب الأحجام المتاحة في الأسواق.

سجل اللحم البلدي الكندوز أسعارًا بين 400 و450 جنيهًا للكيلو. بينما تراوح سعر اللحم الجملي بين 330 و390 جنيهًا للكيلو. هذه الأسعار تعكس الوضع الحالي لعرض اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.

تواصل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب. كما يسهم هذا التدخل في الحد من تقلبات السوق والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر.