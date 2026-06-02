استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بعد انخفاض أمس

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 2-6-2026، بعد انخفاض أمس. وسجلت جميع الأعيرة أسعارًا ثابتة في بداية التعاملات الصباحية، مع ترقب لحركة الأسعار مستقبلًا.

شهدت أسعار ال ذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية داخل أسواق ال صاغة المحلية، بعد حالة من الانخفاض شهدتها جميع الأعيرة بختام التعاملات أمس الإثنين.

هذا الاستقرار يأتي في ظل ترقب المستثمرين والمواطنين لحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية. وبحسب بيانات شعبة الذهب وتحديثات مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعدن الأصفر، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات الصباحية دون مصنعية 7646 جنيها للشراء، في مقابل سعر بيع بلغ 7612 جنيها. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلية 6690 جنيها للشراء و6660 جنيها للبيع.

فيما سجل عيار 18 نحو 5734 جنيها للشراء و5708 جنيهات للبيع. أما عيار 14 فقد بلغ 4460 جنيها للشراء و4440 جنيها للبيع. وسجل سعر الجنيه الذهب 53520 جنيها للشراء و53280 جنيها للبيع. على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب في السوق العالمي اليوم 4494 دولارا للشراء و4493.5 دولار للبيع.

ويرى خبراء أن استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية يعكس تأثرا بحركة الدولار وأسعار الفائدة عالميا، حيث يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة. كما أن الطلب المحلي على الذهب يشهد تحسنا تدريجيا مع عودة الثقة إلى الأسواق بعد فترة من التضخم وارتفاع الأسعار. وتشير التوقعات إلى احتمالية تحرك الأسعار صعودا خلال الأيام القادمة مع زيادة الطلب الموسمي، خاصة مع قدوم الصيف وزيادة حفلات الزفاف.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الذهب في مصر يعتمد بشكل كبير على التغيرات في سعر الصرف والتوترات الجيوسياسية، مما يجعله سوقا متقلبا يحتاج إلى متابعة دائمة من قبل المستثمرين والمدخرين على حد سواء





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