استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار المشغولات الذهبية استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتطورات الأوضاع السياسية.

شهدت أسعار المشغولات الذهب ية استقرارًا ملحوظًا في أولى تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، وذلك على مستوى محلات الصاغة المختلفة. يرجع هذا الثبات النسبي إلى عدة عوامل، منها حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية في ظل انتظار بيانات التضخم الأمريكية الهامة، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

أثر هذه العوامل على تحركات أسعار الذهب، مما أدى إلى حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب، وبالتالي استقرار الأسعار في معظم الأعيرة. لم يشهد السوق المحلي تغيرات كبيرة في أسعار الذهب، على الرغم من بعض التقلبات الطفيفة التي قد تظهر بسبب عوامل خارجية أو داخلية. استمر سعر الذهب في الثبات خلال فترة التعاملات الصباحية، مما يعكس حالة من الثقة والحذر في آن واحد لدى المستثمرين والمستهلكين. تبقى الأسواق في حالة ترقب لمستجدات الأحداث الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار الذهب في الأيام القادمة. \بالنظر إلى تفاصيل الأسعار، فقد سجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له قيمة 7205 جنيهًا مصريًا. يعتبر هذا السعر مرجعًا هامًا لتحديد قيمة المشغولات الذهبية المختلفة. بالنسبة لعيار 24، الأكثر قيمة، فقد بلغ سعر الشراء 8234 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 8177 جنيهًا. أما عيار 22، فقد وصل سعر الشراء إلى 7548 جنيهًا، وسعر البيع إلى 7495 جنيهًا. العيار الأكثر انتشارًا، وهو عيار 21، فقد سجل سعر الشراء 7205 جنيهات، وسعر البيع 7155 جنيهًا. وبالنسبة لعيار 18، الأكثر تداولًا، فقد بلغ سعر الشراء 6175 جنيهًا، وسعر البيع 6132 جنيهًا. هذا التفاوت في الأسعار يعكس الاختلاف في نسبة الذهب الخالص في كل عيار، مما يؤثر على قيمته السوقية. بالإضافة إلى ذلك، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 57.64 ألف جنيهًا للشراء و 57.24 ألف جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس قيمة الذهب المجمعة في قطعة واحدة. أما سعر أوقية الذهب، فقد بلغ 4769 دولارًا للشراء و 4768 دولارًا للبيع، وهو ما يعكس حركة أسعار الذهب في الأسواق العالمية. \شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع السابق، حيث ارتفع السعر الإجمالي بمقدار 55 جنيهًا على الأقل، وذلك حسب ما تم رصده في نهاية تعاملات يوم الخميس. هذا الارتفاع الطفيف يعزى إلى عدة عوامل، منها التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التغيرات الطفيفة في أسعار الذهب العالمية. على الرغم من هذا الارتفاع، حافظت أسعار الذهب على استقرارها النسبي خلال تعاملات اليوم، مما يعكس توازنًا بين العوامل المؤثرة على السوق. من ناحية أخرى، شهدت أسعار الذهب العالمية بعض التقلبات، حيث تراجعت الأوقية عالميًا من 77 دولارًا إلى 74 دولارًا، متأثرة بحالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية. هذا التراجع يعزى إلى عدة عوامل، منها تقلبات أسعار الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسبق صدور البيانات الاقتصادية الهامة. في المجمل، يعكس أداء أسعار الذهب في الفترة الحالية حالة من التوازن بين العوامل الإيجابية والسلبية، مما يجعل السوق في حالة ترقب وحذر، مع توقعات بحدوث تقلبات طفيفة في الأسعار في الأيام القادمة





