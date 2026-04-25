استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار يستقر في السوق الرسمية مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي، مع ثبات الأسعار في معظم البنوك العاملة في مصر.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وذلك في نطاق السوق الرسمية. وقد حافظ سعر الصرف على المستويات التي تم تسجيلها في آخر تداولات شهدها الجهاز المصرفي قبل يومين، دون حدوث أي تغييرات كبيرة أو مفاجئة.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد في البلاد، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على حركة التداول والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرية على ثبات سعر الصرف الأجنبي، حيث لم تشهد أسعار الدولار أي تقلبات حادة. ويعزى هذا الهدوء النسبي إلى استمرار حالة الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توازن مستويات العرض والطلب على العملة الأمريكية.

هذا الاستقرار يبعث برسائل إيجابية حول قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية، ويساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي. كما أنه يقلل من حالة القلق والترقب التي قد يشعر بها المستثمرون والمواطنون على حد سواء. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأيام القادمة، ما لم تطرأ أي تطورات غير متوقعة على الساحة الاقتصادية العالمية أو المحلية.

وتشير التفاصيل الدقيقة إلى أن متوسط سعر الدولار الأمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، قد سجل حوالي 52.56 جنيهًا مصريًا للشراء و52.88 جنيهًا مصريًا للبيع. وهذا المستوى يتماشى مع الأسعار التي تم تسجيلها في آخر تحديث رسمي، مما يؤكد استمرار الاستقرار. وقد تراوحت أسعار الدولار في البنوك المختلفة العاملة في السوق المصرية، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة بينها. ففي بنك المصرف الدولي، سجل سعر الدولار 51.96 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع، وهو أقل سعر للدولار في السوق الرسمي اليوم.

بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 52.61 جنيهًا للشراء و52.71 جنيهًا للبيع. أما بنك الإمارات دبي الوطني، فقد سجل سعر الدولار 52.47 جنيهًا للشراء و52.57 جنيهًا للبيع. وقد حافظت مجموعة من البنوك الأخرى، مثل بنوك أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، على سعر صرف موحد للدولار، حيث بلغ 52.52 جنيهًا للشراء و52.62 جنيهًا للبيع.

كما حافظت بنوك كريدي أجريكول، البركة، التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي على سعر صرف مماثل، حيث بلغ 52.56 جنيهًا للشراء و52.66 جنيهًا للبيع. وعلى صعيد آخر، حافظت أغلب البنوك الكبرى، مثل الأهلي المصري، بنك مصر، الإسكندرية، قناة السويس، HSBC، والمصري المتحد، على سعر صرف موحد للدولار، حيث بلغ 52.57 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع. كما سجل بنكا الكويت الوطني وsaib سعر صرف مماثلًا، حيث بلغ 52.60 جنيهًا للشراء و52.70 جنيهًا للبيع.

ويعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار في مختلف البنوك استمرار التوازن في سوق الصرف المحلية، بالإضافة إلى استقرار حركة النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي الرسمي. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتغير بشكل طفيف على مدار اليوم، تبعًا لظروف السوق وحجم الطلب والعرض على العملة الأمريكية. ومع ذلك، فإن الاستقرار العام الذي تشهده أسعار الدولار يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

كما أنه يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويشجع على الاستثمار والتنمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأيام القادمة، ما لم تطرأ أي تطورات غير متوقعة على الساحة الاقتصادية العالمية أو المحلية. ويجب على المستثمرين والمواطنين متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على هذه التطورات





