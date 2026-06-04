استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4/6/2026

توثيق تفصيلي لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية مع تحليل لتأثير الاتفاقية مع الصين ومشروع الإسكان الاجتماعي على السوق.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً اليوم الخميس 4 يونيو 2026 بعد ارتفاع ملحوظ شهدته البنوك في اليوم السابق. ففي نهاية تعاملات الأربعاء، ارتفع سعر الدولار إلى مستويات تجاوزت 52 جنيهاً لكل وحدة، ما أثار قلقاً في الأوساط ال اقتصاد ية وأشعل نقاشاً حول تداعيات ذلك على الاستثمارات المحلية والديون الأجنبية.

ومع ذلك، فإن مؤشرات اليوم أظهرت أن معظم البنوك قد استقرت أسعار الصرف في نطاق محدود، حيث سجلت أعلى الأسعار في بنك أبوظبي الإسلامي 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، في حين قدم بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر بصرف 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع. هذا التباين الطفيف بين مؤسسات الصرافة يعكس توازنًا بين طلب المستثمرين على الدولار وتوافر العملة في السوق المحلي.

وتشمل القائمة الكاملة للأسعار التي أعلن عنها موقع "صدى البلد" الإخباري تفاصيل أكثر عن جميع البنوك الرائدة في مصر. فمثلاً، سجل بنك التعمير والإسكان 52.04 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

كما أظهر البنك الوطني الكويتي في مصر سعرًا متقاربًا عند 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، في حين سجل بنك التنمية الصناعية 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، وهو ما يوضح أن الفروق لم تتجاوز العشر نجاع من الجنيه. وقد أظهرت بيانات بنك قناة السويس والبنوك الأخرى مثل بنك كريدي أجريكول، بنك نكست، بنك أبوظبي الأول مصر، وبنك الإسكندرية تداوم الأسعار عند 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، مكرسةً بذلك حالة استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي.

من جانب آخر، يأتي هذا الاستقرار في ظل تحركات سياسية واقتصادية إقليمية تؤثر على مسار العملة. فمصر والصين مبدآ في تعزيز اتفاقية مبادلة العملات بزيادة الحد الأقصى إلى 30 مليار يوان، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز سيولة اليوان في السوق المصرية.

كما أن الأنباء عن مشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ التي شهدت طرح محال تجارية للبيع قد أدخلت عنصرًا آخر من الطلب على العملة الصعبة، إذ يتطلب تمويل هذه المشروعات تدفقات نقدية كبيرة قد تدعم أو تضع ضغطًا إضافيًا على سعر الصرف. في المجمل، يبدو أن السوق يتعامل بحذر مع تقلبات الدولار، مع استمرار الجهات المالية في مراقبة الوضع لضمان عدم حدوث صدمات سعرية تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني





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سعر الصرف الدولار الجنيه المصري الاتفاقية الصينية الإسكان الاجتماعي

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