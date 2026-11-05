استقرار أسعار الغذاء في مصر اليوم مع توافر المعروض وتدخل المنافذ الحكومية

تسجل أسعار الخضروات واللحوم والدواجن استقرارا نسبيا في الأسواق المصرية اليوم، مدعوما بتوفر المعروض وتدخل المنافذ الحكومية والقوات المسلحة لخفض الأسعار.

تشهد الأسواق المصرية في الوقت الراهن استقرارا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الخضروات، والأسماك، والدواجن، و اللحوم الحمراء. ويعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى توافر المعروض الكافي وانسيابية حركة التداول داخل الأسواق، وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور للجملة و بورصة الدواجن. وأشارت جولة ميدانية إلى وجود تفاوت طفيف في الأسعار بين مراحلي الجملة والتجزئة، ويرجع هذا الفرق بشكل أساسي إلى تكاليف النقل الهامشية هيئات الربح التي تضاف في سلسلة التوريد، دون تسجيل قفزات سعرية مفاجئة أو ملحوظة تؤثر على جيب المستهلك.

تفاصيل أسعار الخضروات والفواكه

سجلت أسعار الخضروات اليوم استقرارا نسبيا، مع وجود فروقات سعرية تتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد في أسواق التجزئة مقارنة بأسعار الجملة. تراوح سعر الطماطم بين 10 و20 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر البطاطس إلى ما بين 15 و21 جنيها. وفيما يخص البصل، سجل النوع الأبيض سعرًا يتراوح من 18 إلى 22 جنيها، بينما تراوح سعر البصل الأحمر بين 16 و19 جنيها. كما تفاوت سعر الكوسة بين 6 إلى 14 جنيها للكيلو، وسجل الجزر بدون عروش سعرًا يتراوح بين 10 و15 جنيها.

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كما ارتفعت أسعار الفواكه بشكل متفاوت، حيث تراوح سعر البرتقال البلدي بين 11 و15 جنيها للكيلو، بينما سجل البرتقال السكري بين 9 و14 جنيها. ووصل سعر البرتقال أبوسرة إلى نطاق 12 إلى 18 جنيها، فيما تراوح سعر اليوسفى بين 10 و20 جنيها. وسجل الجريب فروت أسعارا تتراوح بين 6 إلى 12 جنيها، والليمون البلدي من 12 إلى 18 جنيها. وفي المقابل، سجل عنب كرمسن أعلى الأسعار بين أنواع الفواكه المذكورة، حيث تراوح بين 40 و50 جنيها للكيلو. كما تفاوت سعر الموز المغربي بين 22 و32 جنيها، ووصل سعر البطيخ إلى نطاقات واسعة تتراوح بين 24 و100 جنيه للثمرة الواحدة بناءً على وزنه.

حركة تداول الدواجن والأسماك والبيض

في قطاع الدواجن، تراوحت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن بين 70 و75 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 80 و90 جنيها للكيلو، اعتمادا على المنطقة وتكاليف النقل. كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 100 جنيه، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهات للكيلو. وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهات، ليتراوح سعره للمستهلك بين 115 و120 جنيها للكيلو.

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أما فيما يخص أسعار الأسماك، فسجل فيليه البلطي سعرًا يتراوح بين 100 إلى 300 جنيها للكيلو. ووصل سعر السبيط والكاليماري إلى ما بين 250 و450 جنيها للكيلو. فيما تراوحت أسعار الجمبري المجمد بين 175 إلى 525 جنيها للكيلو، حسب الأحجام المتاحة في السوق. وفي قطاع البيض، استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيها للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيها. وسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها للجملة، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 130 و140 جنيها.

استقرار أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا ملحوظا مقارنة بالأيام السابقة، مع تباين في الأسعار بين أنواع اللحوم المختلفة. تراوح سعر اللحم البلدي الكندوز بين 400 و450 جنيها للكيلو الواحد. فيما سجل اللحم الجملي سعرًا يتراوح بين 330 و390 جنيها للكيلو. وتأتي هذه الأسعار كدليل على التوازن النسبي الذي وصل إليه قطاع اللحوم، نتيجة جهود الجهات المعنية لزيادة المعروض وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.

تدخل المنافذ الحكومية لتوازن السوق

تواصل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى وزارات الزراعة والداخلية والتموين، طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بشكل مستمر. يهدف هذا التدخل إلى تخفيف الضغط على الأسواق، وزيادة المعروض، وتحقيق توازن نسبي خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه السلعة. ويعكس استقرار الأسعار اليوم توازنا بين العرض والطلب، مدعوما بضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية التي تحد من تقلبات السوق وتحافظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية.