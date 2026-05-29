استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 مايو 2026، ثالث أيام عيد الأضحى. وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.24 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع. كما سجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 مايو 2026، ثالث أيام عيد الأضحى . ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدرهم الاماراتي اليوم ضمن نشرته الخدمية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.24 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع. كما سجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع. وفيما يلي سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية: سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك نكست 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي اتش اس بي سي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع. كما سجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك البركة 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الاماراتي في المصري الخليجي 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع. كما سجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع. وفيما يلي سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك الأخرى: سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاءسعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8 مايو 2026سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في ميد بنك 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي في أبوظبي الأول 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي في الامارات دبي 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر صرف الدرهم الإماراتي جنيه مصري عيد الأضحى مصرف أبوظبي الإسلامي بنك التعمير والإسكان البنك الأهلي المصري المصرف العربي بنك نكست بنك مصر إتش اس بي سي بنك البركة المصري الخليجي بنك قناة السويس بنك الإسكندرية بنك فيصل ميد بنك أبوظبي الأول الامارات دبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفتاة ضحية الغدر بالخصوص.. في هذا الموعدتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الأحد المقبل 29 مارس 2026، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفتاة

Read more »

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحاناتأكدت محافظة القاهرة أنه تم ترحيل الامتحان الذى تم تأجيله اليوم الأحد الموافق ٢٩ / ٣/ ٢٠٢٦ بسبب تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية ، ليعقد يوم الاثنين الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٢٦ للمرحلتين الابتدائية والإعدادية،

Read more »

أسعار صرف الدولار منتصف تعاملات اليوموصعدت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد 29 مارس 2026، بنحو 87 قرشا.

Read more »

سعر الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21بـ 480.50 درهميستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 29 مارس 2026

Read more »

أعلى سعر للريال السعودى 14.26 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميسثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 داخل البنوك

Read more »

Dinar Emirati Stable Against Pound on Eid HolidayThe Dinar Emirati has stabilized against the Pound in banks today, Tuesday, with the start of the Eid holiday. The prices of the Emirati Dinar and the rate of the Emirati Dinar at the Abu Dhabi Islamic Bank are 14.24 Dirhams for purchase and 14.26 Dirhams for sale.

Read more »