تفاصيل أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حيث استقرت الأسعار محلياً وعالمياً وسط ترقب لقرارات الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الذهب والفضة.

استقرت أسعار الفضة في السوق ال مصر ية خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026 ، وسط حركة هادئة نسبيًا لم تعكر صفو الاستقرار محليًا. جاء هذا الثبات موازياً لضغوط عالمية مستمرة على المعادن النفيسة ، والتي تنبع بشكل رئيسي من التوقعات المتزايدة حول رفع أسعار الفائدة الأمريكية. يظل هذا التوجه النقدي الأمريكي هو المحرك الأساسي لتقلبات الأسعار، مما يجعل المستثمرين يترقبون عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة.

تفاصيل أسعار الفضة في السوق المصرية

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 83 جنيهًا مصريًا للبيع، في حين سجل سعر الشراء 79.75 جنيهًا مصريًا. يُعد هذا العيار من أعلى مستويات النقاء المتوفرة في السوق المحلية، حيث تصل نسبة نقاء الفضة فيه إلى 99.9%. ويعتبر هذا المعدن الخيار الأول للاستثمار طويل الأجل نظراً لثبات قيمته وتقليل الخسائر المحتملة بسبب الشوائب.

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فيما يخص عيار 925، الذي يعتمد بشكل واسع في تصنيع المشغولات والحلي الفضية، سجل سعر الجرام نحو 76.75 جنيهًا للبيع مقابل 74 جنيهًا للشراء. يُفضل هذا العيار في الحلي لأنه يجمع بين النقاء المقبول والمتانة اللازمة للاستخدام اليومي، مما يجعله خياراً شائعاً لدى صاغة الذهب ومصنعي المجوهرات في مصر.

كما وصل سعر جرام الفضة عيار 900 إلى نحو 74.75 جنيهًا للبيع، مقابل 72 جنيهًا مصريًا للشراء. يستخدم هذا العيار في منتجات متنوعة تتطلب درجة نقاء أقل من العيارين السابقين، مما يجعل سعره في متناول شرائح أوسع من المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل اقتصادية في عالم المعدن الأبيض.

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أما بالنسبة لسعر جرام الفضة عيار 600، فقد سجل سعر الجرام نحو 614 جنيهًا مصريًا للبيع، مقابل 592 جنيهًا مصريًا للشراء. تجدر الإشارة إلى أن السعر النهائي للمنتجات المصنوعة من هذا العيار قد يختلف بشكل ملحوظ بناءً على نوع المنتج، تكاليف المصنعية، والرسوم الإضافية التي تفرضها المحلات التجارية أو المصانع المحلية.

التحليل العالمي وتأثير الفيدرالي

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الفضة نحو 43.66 دولار أمريكي، وسط استمرار حالة الترقب القوي في أسواق المعادن النفيسة. يركز المتداولون والمحللون الاقتصاديون على توجيهات السياسة النقدية الأمريكية، لا سيما مع تزايد التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. تُعد هذه الاجتماعات نقطة تحول حاسمة في تحديد اتجاهات الأسواق المالية العالمية.

تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مباشر وكبير في حركة الفضة عالميًا، حيث يعمل ارتفاع العائد على الأصول المدرة للدخل على زيادة الضغوط الهبوطية على المعادن النفيسة مثل الفضة والذهب. هذه المعادن لا تحقق عائدًا دوريًا مثل السندات أو الأسهم، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين في فترات ارتفاع الفائدة. في المقابل، قد يدعم اتجاه خفض الفائدة جاذبية الاستثمار في الفضة والذهب كبدائل حفظ قيمة.

آفاق السوق والمستقبل المتوقع

تستمر الضغوط على أسعار الفضة عالميًا في ظل تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في ديسمبر المقبل. هذا التوقع يخلق بيئة من التردد في الأسواق، حيث يحاول المستثمرون موازنة مخاطر تراجع العملة الأمريكية مقابل قوة العوائد المالية للأصول الأخرى. يتوقع المحللون أن يستمر هذا النمط من التقلبات الهادئة حتى يتم إصدار قرارات رسمية تحدد المسار النقدي.

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في مصر، يتأثر السوق المحلي بشكل كبير بتقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى السعر العالمي للفضة. يراقب المستثمرون المحليون تحركات العملة الأمريكية عن كثب، نظراً لأن أي تغيير في سعر صرف الدولار قد ينعكس مباشرة على أسعار البيع والشراء في السوق المحلية. يتوقع أن يستمر هذا الارتباط الوثيق بين سعر الصرف والأسعار المحلية في الأسابيع القادمة.

تبقى حالة الهدوء النسبي في السوق المحلية المصرية سمة بارزة لهذا اليوم، وسط ترقب لتحركات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية وتأثيرهما المباشر على أسعار المعادن النفيسة. يُنصح المستثمرون والمتعاملون في السوق بمتابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، والتي قد تعطي مؤشرات واضحة حول قرارات الفائدة. يُعتقد أن أي انعطافة في تصريحات مسؤولي الفيدرالي قد تحدث تغييرات جذرية في توقيت استقرار الأسعار أو اتجاهها.