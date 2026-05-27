استقرار سعر الدولار اليوم في أول أيام عيد الأضحى مع تفاوت طفيف بين البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء بعد هبوط سابق، مع تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر صرف عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 مايو 2026، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد تراجع ملحوظ خلال اليومين السابقين بلغ نحو 80 قرشًا.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار متوسط 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلي، مع تفاوت طفيف بين البنوك. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة المعروض الدولاري نتيجة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج خلال فترة العيد.

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى أسعار للدولار، حيث سجل 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، يليه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع، ثم بنك التعمير والإسكان عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. بينما سجلت أقل الأسعار في بنك فيصل الإسلامي وبنك الكويت الوطني عند 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع. ويأتي هذا التفاوت في أسعار الصرف نتيجة سياسة كل بنك في تحديد هامش الربح بناءً على تكاليف التشغيل وحجم الطلب.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم لحجز 19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل، في إطار مبادرة الإسكان الاجتماعي. كما أطلقت خدمة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع تحديد شروط ورسوم التنازل. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط القطاع العقاري وتوفير سكن مناسب للفئات المستهدفة، مما يعزز التدفقات النقدية في السوق.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار يعكس نجاح سياسات البنك المركزي في إدارة الطلب على النقد الأجنبي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية. ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع ترقب قرارات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية. يُذكر أن سعر الدولار شهد تقلبات حادة في الأسابيع الماضية نتيجة عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار السلع العالمية والتوترات الجيوسياسية.

يتوقع مراقبو السوق أن يظل الدولار في نطاق يتراوح بين 52 و53 جنيهاً خلال شهر يونيو المقبل، مع احتمالات تحرك طفيف نتيجة تحويلات المصريين بالخارج التي تزداد في فترة الأعياد. وتشير التوقعات إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية سيدعم استقرار العملة المحلية على المدى الطويل. وفي الختام، ينصح الخبراء المواطنين بضرورة متابعة أسعار الصرف من مصادرها الرسمية لتجنب أي مضاربات غير قانونية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الدولار البنوك الجنيه المصري عيد الأضحى الإسكان

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

في يوم الوقفة.. العملات الأجنبية ثابتة في البنوك.. الدولار يسجل 52.29 جنيه واليورو بـ60.34 جنيهشهدت أسعار العملات الأجنبية اسقرارا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 على مستوى الأسواق الرسمية بدون تغيير.

Read more »

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع إجازة عيد الفطرشهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تعطيل العمل في البنوك المصرية بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك. البنك المركزي المصري أعلن عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة 5 أيام. أقل سعر للدولار بلغ 49.37 جنيهًا للشراء، في حين بلغ أعلى سعر 52.39 جنيهًا للبيع.

Read more »

في أول أيام عيد الفطر.. الدولار يسجل 52.29 جنيه مساء اليوماستقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام عيد الفطر المبارك و تحديدًا بأول تعاملات مسائية اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026؛ على مستوي السوق الرسمية.

Read more »

52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطراستقر سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-3-2026 وذلك خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

Read more »

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أول أيام عيد الأضحى بعد انخفاض كبيرarticle reports on the stabilization of the US dollar exchange rate against the Egyptian pound on the first day of Eid al-Adha, following a significant drop of 80 piasters on Sunday and Monday. It provides a detailed list of buy and sell rates across Egyptian banks, highlighting the range from 52.13 to 52.29 for buying and 52.23 to 52.39 for selling. The analysis discusses market sensitivity to political and economic indicators and the fragile nature of this stability.

Read more »

استقرار سعر الدولار اليوم أول أيام عيد الأضحى بعد هبوط 80 قرشاًاستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، بعد أن هبط بنحو 80 قرشاً خلال اليومين الماضيين. وسجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

Read more »