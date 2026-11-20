استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حيث سجلت البنوك المحلية معدلات شراء وبيع متقاربة دون تغيرات كبيرة.

استقر سعر صرف عملة اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ، خلال تعاملات يوم الجمعة العشرين من شهر نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين، في حين أغلقت البنوك العاملة في السوق المحلية عملياتها للتزامن مع العطلة الأسبوعية المعتادة. وقد سجلت أسعار الشراء والبيع مستويات ثابتة لم تشهد أي تقلبات ملحوظة على مدار اليوم مقارنة مع الأيام السابقة، مما يعكس حالة من الرضا النسبي عن التوازن الحالي في سوق الصرف الأجنبي.

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك الحكومية

سجل البنك الأهلي المصري، وهو أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في البلاد، سعر شراء للعملة الأوروبية عند 58.91 جنيه مصري، وسجل سعر البيع عند 59.31 جنيه مصري. وفي نفس التوقيت، التزم بنك مصر، أحد أكبر البنوك التجارية التابعة للدولة، بنفس معدلات السعر المحدد من قبل البنك الأهلي، حيث سجل 58.91 جنيه للشراء و59.31 جنيه للبيع، مما يؤكد توحيد الأسعار بين أكبر بنكين في القطاع الحكومي.

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وعلى الجانب الآخر، سجل البنك التجاري الدولي، وهو واحد من أكبر البنوك الخاصة، سعر شراء عند 58.91 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع عند 59.32 جنيه مصري، مما يجعله الأعلى قليلاً في هامش البيع بين البنوك الكبرى. وفي سياق متصل، سجل بنك الإسكندرية سعر شراء عند 58.89 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.29 جنيه مصري، ليكون سعره في متناول العملاء الذين يبحثون عن فروق سعرية طفيفة.

أسعار البنوك الخاصة والأجنبية

في قطاع البنوك الخاصة والمحلية، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء عند 58.93 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.16 جنيه مصري، وهو ما يجعله من البنوك التي تقدم أسعار بيع تنافسية مقارنة بغيرها. وفي المقابل، سجل بنك نكست سعر شراء عند 58.99 جنيه مصري، وهو الأعلى بين البنوك المحلية في سعر الشراء، وسجل سعر البيع عند 59.34 جنيه مصري، وهو الأعلى أيضاً في سعر البيع.

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كما سجلت كريدي أجريكول، أحد البنوك المملوكة للأجانب، سعر شراء عند 58.86 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.26 جنيه مصري. وبالمثل، سجل بنك البركة سعر شراء عند 58.91 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.31 جنيه مصري، متوافقاً مع الأسعار السائدة في البنوك الحكومية. وواصل بنك فيصل الإسلامي نشاطه بسعر شراء عند 58.85 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.25 جنيه مصري.

تحليل السوق والتوقعات المستقبلية

سجل بنك قناة السويس سعر شراء عند 58.91 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.31 جنيه مصري، متوافقاً مع البنك الأهلي وبنك مصر. وفي المقابل، سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء عند 58.89 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.29 جنيه مصري. أما البنك الأهلي الكويتي، فقد سجل سعر شراء عند 58.73 جنيه مصري، وهو الأدنى بين البنوك المدرجة، وسعر بيع عند 59.25 جنيه مصري.

أما بالنسبة للمصرف المتحد، فقد سجل سعر شراء عند 58.62 جنيه مصري، وهو الأدنى بين البنوك المحلية في سعر الشراء، وسعر بيع عند 59.31 جنيه مصري. وتظهر هذه البيانات استقراراً واضحاً في أسعار العملة الأوروبية، مما يعكس ثقة المستثمرين في ثبات الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات حتى عودة البنوك للعمل بشكل كامل يوم الأحد المقبل، حيث سيتم إصدار بيانات جديدة عن حركة الصرف.