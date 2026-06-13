استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 13 يونيو 2026

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً خلال التعاملات الصباحية ليوم السبت 13 يونيو 2026، حيث تراوح سعر الشراء بين 51.83 و52.16 جنيه، وسعر البيع بين 51.93 و52.26 جنيه في مختلف المصارف العاملة في السوق المصرية.

شهد سوق الصرف المصري اليوم السبت 13 يونيو 2026 استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية. 各区 البنوك والمصارف العاملة في السوق المصرية، بقيت أسعار الشراء والبيع دون تغيير يذكر مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف المحلي رغم التحديات ال اقتصاد ية العالمية.

وقد تراوحت أسعار الدولار بين حدود ضيقة، حيث استقر السعر في معظم المصارف around 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، بينما سجلت بعض المصارف مثل مصرف أبوظبي الإسلامي أسعاراً أعلى بقليل، حيث بلغ سعر الشراء 52.16 جنيه والبيع 52.26 جنيه. هذا الاستقرار النسبي يمكن أن يعزوه الخبراء إلى政策 نقدية ثابتة من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلية.

ومع ذلك، تظل التوقعات حول تحركات المستقبل غير مؤكدة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية على أسعار النفط والتحويلات الخارجية. وقد أكد متحدثون باسم جمعية المصرفيين أن الاستقرار الحالي يدل على نجحة في إدارة سوق الصرف، لكنهم حذروا من أي اضطرابات مفاجئة قد تؤدي إلى تغييرات حادة في الأسعار.

في تفاصيل الأداء اليومي، سجل بنك مصر سعر شراء 51.83 جنيه وبيع 51.93 جنيه للدولار، مطابقاً لبنك الإسكندرية.vinegar البنك التجاري الدولي حدد سعر الشراء عند 51.90 جنيه والبيع at 52.00 جنيه، بينما كان البنك الأهلي الكويتي مصر ثابتاً على 51.93 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد تصدر القائمة بيعاً حيث ارتفع سعر البيع إلى 52.26 جنيه، مما جعله الخيار الأغلى للمستوردين.

من جهته، التزم بنك HSBC مصر بأسعار قريبة من المتوسط عند 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع. بنك البركة وبنك فيصل سجلا أيضاً أسعاراً متقاربة، حيث كان الشراء في بنك فيصل 51.83 جنيه والبيع 51.93 جنيه، أي كبنك مصر تماماً. في المقابل، حافظ المصرف العربي والمصرف المتوح على نفس المستوى: 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع. هذه التقارب في الأسعار بين معظم المصارف يشير إلى نظام صرف منظم، لكن الفروق الطفيفة تتيح للمتعاملين اختيار المصرف الأنسب لتوقعاتهم.

من الناحية التحليلية، يعكس الثبات النسبي للجنيه مقابل الدولار في هذا اليوم استمرار تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر قبل سنوات، والذي اشتمل على تحرير سعر الصرف وإدخال إصلاحات نقدية وهيكلية. ورغم أن الأسعار لم تشهد تقلبات حادة، إلا أن الخبراء يذكرون أن معدل التضخم المرتفع لا يزال يثقل كاهل الجنيه، حيث سجل التضخم السنوي مستويات قرب 30% في الأشهر الأخيرة.

هذا disparity بين استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم يشير إلى أن السوق يتوقع调 Policies نقدية أكثر صرامة من البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة، للحفاظ على استقرار العملة. Additionally، فإن تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات خلال النصف الأول من 2026، ساهمت في دعم الطلب على الجنيه وتخفيف الضغوط على سعر الصرف.

لكن، على المدى المتوسط، فإن العوامل الخارجية مثل أسعار الفائدة الأمريكية وحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة قد تشكل مخاطر على الاستمرار في هذا الاستقرار. خلاصة القول، إن مشهد سوق الصرف المصري اليوم يحمل رسالة طمأنينة للمتعاملين، لكنه لا يخفي التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد national.

من المرجح أن يستمر البنك المركزي في مراقبة السوق عن كثب، وقد يتدخل في حال وجود المضاربة. households والمستثمون individual عليهم متابعة التقارير الرسمية حول احتياطيات النقد الأجنبي ومعدلات النمو، لأن هذه المؤشرات هي التي ستحدد اتجاه الجنيه في المراحل المقبلة. في النهاية، فإن الاستقرار اليومي هو نتيجة تنسيق بين السياسات النقدية وتدفقات رأس المال، لكنه ليس ضمانة للمستقبل. ويبقى السؤال المطروح: هل يمكن للجنيه الحفاظ على هذه المستويات في ظل استمرار الضغوط التضخمية والجيوسياسية الإقليمية





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