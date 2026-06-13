استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت 13 يونيو 2026

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم السبت 13 يونيو 2026، حيث تراوح سعر الشراء بين 59.69 و60.12 جنيه، وسعر البيع بين 60.01 و60.39 جنيه، مع استقرار السعر الاسترشادي للبنك المركزي عند 59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع.

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026 حالة واضحة من الاستقرار النسبي في مختلف البنوك والمصارف العاملة في السوق المصرية.

وقد أظهرت البيانات الواردة من البنك المركزي المصري وعدد من المؤسسات المصرفية الكبرى استقرارًا ملحوظًا في أسعار الشراء والبيع، حيث تراوح سعر الشراء بين 59.69 جنيه و60.12 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 60.01 جنيه و60.39 جنيه. هذا الاستقرار جاء في ظل متابعة حثيثة من العملاء والمستثمرين والمستوردين لأي تحركات قد تؤثر على حركة سوق الصرف المحلي، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق العملات العالمية.

وقد سجل البنك المركزي المصري سعرًا استرشاديًا عند 59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي لم يشهد تغييرًا Rachel خلال جلسة التداولات، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف الرسمي. وقد اختلفت الأسعار المسجلة بين البنوك المختلفة بشكل طفيف، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء 60.02 جنيه وسعر بيع 60.30 جنيه، بينما سجل بنك مصر نحو 60.02 جنيه للشراء و60.28 جنيه للبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد came في أعلى المستويات حيث وصل سعر الشراء إلى 60.12 جنيه والبيع إلى 60.39 جنيه. وفي المقابل، سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للشراء عند 59.69 جنيه و60.01 جنيه للبيع. كما سجل بنك البركة والبنك التجاري الدولي نفس الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى عند 59.77 جنيه للشراء و60.10 جنيه للبيع.

وأظهر بنك قناة السويس سعر شراء 59.87 جنيه وبيع 60.14 جنيه، مما يدل على تقارب كبير في الأسعار بين مختلف المؤسسات المصرفية، وهو ما يشير إلى سيولة واستقرار في السوق المحلية. يذكر أن الاستقرار النسبي لليورو أمام الجنيه المصري يصاحب عادةً استقرارًا مشابهًا في أسعار الدولار الأمريكي، والذي سجل في البنك المركزي المصري 51.91 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع كأعلى مستوى.

ويهتم المتعاملون في السوق المصرفية بمتابعة هذه الأسعار يوميًا، خاصة أن أسعار الصرف تتأثر بعوامل اقتصادية محلية وعالمية متعددة، منها قرارات البنك المركزي وتحركات أسواق النقد العالمية وأسعار النفط والسياسات النقدية. كما أن حالة الاستقرار الحالية قد تعكس تأثير الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتموين العملة الأجنبية،以及在 مواجهة الضغوط التضخمية.

ويبقى السؤال المطروح quanto سيدوم هذا الاستقرار في ظل التوقعات بتقلبات اقتصادية عالمية وإقليمية قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر اليورو الجنيه المصري البنك المركزي المصري أسعار الصرف الاستقرار النسبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبتأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا السبت الموافق 13 يونيو 2026، موضحةً أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشد

Read more »

توقعات برج الجدي ليوم السبت 13 يونيو 2026: تركيز على المستقبل واستقرار تدريجيتقرير مفصل عن توقعات الأبراج لمواليد الجدي ليوم السبت 13 يونيو 2026، يشمل الجوانب المهنية والعاطفية والصحية، مع تحليل للصفات العامة للبرج وأبرز المشاهير.

Read more »

ارتفاع نسب الرطوبة ورياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبتأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 13 يونيو 2026، موضحةً أنه يسود طقس معتدل الحرارة...

Read more »

سعر الجنيه الذهب BTC اليوم السبت 13-6-2026 في الصاغةيشهد سعر الجنيه الذهب btc اليوم السبت 13 6 2026 في الصاغة حالة من التحديثات وسجل نحو 49 ألف ا 960 جنيه ا للشراء بحسب الشعبة العامة للذهب - الوطن

Read more »

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم السبت 13-6-2026ذكرت مواقع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم السبت 13 6 2026 وذلك في آخر تحديث له في البنوك اليوم تزامنا مع الإجازة الأسبوعية - الوطن

Read more »

أجواء حارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليومتشهد مصر اليوم السبت 13 يونيو 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة ...

Read more »