استقرار في سعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك.. ونتائج بيع أذون الخزانة

شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم، بالتزامن مع عطلة البنوك الرسمية. البنك المركزي يعلن عن نتائج بيع أذون الخزانة بأجل 91 و 273 يومًا.

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الثبات النسبي في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، على الرغم من عطلة البنوك الرسمية، وذلك بعد سلسلة من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في الأيام السابقة. يأتي هذا الثبات في الوقت الذي تشهد فيه البنوك إجازة رسمية لمدة أربعة أيام متتالية بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، بالإضافة إلى تزامن هذه العطلة مع أيام الراحة الأسبوعية المعتادة.

وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك خلال هذه الفترة، مما أثر على حجم التداولات اليومية وأدى إلى هدوء نسبي في حركة السوق.\على صعيد أسعار الصرف، استقر سعر الدولار في معظم البنوك عند مستويات مماثلة لما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من بعض التغيرات الطفيفة. سجل أعلى سعر للدولار 53.1 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيهًا للبيع في بنوك 'نكست، سايب، HSBC'، بينما سجل ثاني أعلى سعر 53.09 جنيهًا للشراء و 53.19 جنيهًا للبيع في بنوك 'الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، ميد بنك، قناة السويس'، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول'. في المقابل، بلغ أقل سعر للدولار 52.99 جنيهًا للشراء و 53.09 جنيهًا للبيع في بنكي 'الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية'. وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 53.05 جنيهًا للشراء و 53.15 جنيهًا للبيع في بنوك 'التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي'. أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر الدولار 53.08 جنيهًا للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع. هذا الثبات يعكس حالة من الترقب في السوق، خاصة مع استمرار سريان قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي قد يكون له تأثير على أسعار الصرف على المدى المتوسط.\بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يومًا لتمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن قيمة أذون الخزانة المطروحة لصالح وزارة المالية بلغت 95 مليار جنيه في المتوسط. وقد بلغت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين 4359 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 349.3 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.58 مليار دولار. تفصيليًا، سجلت الطلبات المقدمة في أجل 273 يومًا قيمة بلغت 167.8 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات المقدمة 810 طلبًا، مع متوسط سعر فائدة 25.461%، وأقل سعر فائدة 24.5%، وأعلى سعر فائدة 30%. أما بالنسبة لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا، فقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 181.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات 3549 طلبًا، مع متوسط سعر فائدة 24.921%، وأقل سعر فائدة 22.502%، وأعلى سعر فائدة 30%. هذه النتائج تعكس اهتمام المستثمرين بأدوات الدين الحكومية، وتوفر للدولة السيولة اللازمة لتمويل المشاريع والبرامج الحكومية





