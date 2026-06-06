استقرار أسعار الذهب في مصر وإصابات إسرائيلية بجنوب لبنان

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا بعد انخفاض أسبوعي، بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن إصابات خطيرة في صفوف جيشها جراء هجوم بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، مما يزيد من التوتر الإقليمي.

شهدت الأسواق ال مصر ية اليوم السبت 6 يونيو 2026 استقرارًا في أسعار ال ذهب بعد انخفاض حاد يوم الجمعة، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيل ية بإصابات خطيرة في صفوف الجيش ال إسرائيل ي جراء هجوم بطائرة مسيرة في جنوب لبنان .

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، مما يؤثر على أسواق المال والسلع. في تفاصيل أسعار الذهب بمصر، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا عند 6450 جنيهًا للشراء و6420 جنيهًا للبيع دون المصنعية. كما سجل عيار 24 نحو 7371 جنيهًا للشراء و7337 جنيهًا للبيع، وعيار 18 بلغ 5529 جنيهًا للشراء و5503 جنيهات للبيع، بينما بلغ عيار 14 نحو 4300 جنيه للشراء و4280 جنيهًا للبيع. وسجل الجنيه الذهب 51600 جنيه للشراء و51280 جنيهًا للبيع.

يُذكر أن الذهب شهد تراجعًا بنسبة 4.3% خلال الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول استمرار جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة عالميًا. على الصعيد العسكري، أفادت تقارير إسرائيلية بأن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أسفر عن إصابات خطيرة. لم تقدم المصادر تفاصيل عن عدد المصابين أو الجهة المنفذة، لكن الحادثة تأتي في سياق التصعيد المستمر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تشهد المنطقة اشتباكات متقطعة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

هذا التصعيد يثير مخاوف من اندلاع مواجهة واسعة، مما يضغط على الأسواق ويدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، رغم تراجعاته الأخيرة. وفي سياق متصل، يتوقع محللون أن يستمر تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الذهب عالميًا، مع احتمالية ارتفاعه في حال تفاقم الأوضاع. أما محليًا، فترتبط أسعار الذهب في مصر بسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب الطلب الموسمي. بينما يترقب المصريون موعد صلاة الجمعة ومواعيد الأذان، تظل متابعة أسعار الذهب والفضة أولوية للمدخرين والمستثمرين.

في المجمل، يجمع السوق المصري بين عوامل محلية وإقليمية تجعل من الذهب سلعة متقلبة لكنها جاذبة على المدى الطويل





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