استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تعاملات الأسبوع مع إجازة البنوك

شهد سعر الدولار استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تباين طفيف بين البنوك، وبلغ أعلى سعر 52.16 جنيه للشراء و52.26 للبيع. كما أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بمناسبة رأس السنة الهجرية.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، دون تغيير يذكر مقارنة بتداولات الأمس، وسط هدوء نسبي في السوق الرسمية تزامنا مع بدء إجازة البنوك الأسبوعية.

ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التحركات الطفيفة خلال الأيام الماضية، حيث سجل الدولار أعلى مستوى له في البنوك عند 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.283 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع. ويذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى مساء السبت، ضمن مواعيد الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي، على أن تستأنف البنوك العمل صباح الأحد المقبل.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار في التعاملات الأخيرة 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع. وسجلت أغلب البنوك التجارية العاملة في مصر سعرا موحدا تقريبا عند 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وذلك في بنوك مثل الأهلي المصري وبنك مصر والتعمير والإسكان وHSBC والأهلي الكويتي والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي وميد بنك والإسكندرية والتجاري الدولي CIB وفيصل الإسلامي. كما سجل بنكا سايب وقناة السويس والكويت الوطني ثاني أعلى سعر عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني كما ذكرنا، يليه بنك البركة وأبوظبي التجاري وكريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي عند 51.9 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع. وبذلك يظل الفارق بين أعلى وأقل سعر للدولار أقل من جنيه واحد، مما يعكس استقرار السوق نسبيا. وعلى صعيد الإجازات الرسمية، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في كافة البنوك اعتبارا من الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجرية، على أن تستأنف البنوك العمل صباح الأحد 21 يونيو 2026.

ويشمل القرار جميع البنوك وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يمنح العاملين بالجهاز المصرفي إجازة مدتها ثلاثة أيام تشمل يومي الراحة الأسبوعية الجمعة والسبت. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على تنظيم العمل المصرفي بما يتوافق مع الأعياد والمناسبات الرسمية، وهو ما لم يؤثر على استقرار أسعار الصرف خلال التعاملات الأخيرة، حيث توقع محللون أن يظل الدولار عند مستوياته الحالية في المدى القصير مع ترقب لأي تدخلات من البنك المركزي أو تغيرات في السياسة النقدية.

وتتجه الأنظار إلى تحركات العملة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مؤخرا، مما يعزز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف





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