استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، وسط تداولات البنوك المحلية بارتفاعات طفيفة في أسعار البيع وخفض بسيط في أسعار الشراء مقارنة بالأيام السابقة.

استقر سعر صرف العملة الموحدة لليورو مقابل الجنيه المصري ، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين، مع فتح أبواب البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية لممارسة نشاطها اليومي المعتاد. وقد جاءت هذه الثباتات في الأسعار نتيجة للتحركات الطفيفة في أسعار الشراء والبيع التي شهدتها معظم المصارف الوطنية خلال جلسة التداول هذه.

تحليل أسعار اليورو في البنوك الكبرى

فيما يتعلق بأسعار الشراء، حافظ عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة على مستويات ثابتة عند خمسة وثمانين وثمانين قرشا من الجنيه، بينما سجلت بعض البنوك الأخرى قفزات طفيفة أو هبوطا طفيفا في هذه النسبة، مما يعكس توازنا دقيقا في العرض والطلب على العملة الأوروبية في السوق.

Also read أسعار الذهب في مصر 22 نوفمبر 2026.. تفاصيل السبائك والجنيهات

على صعيد أسعار البيع، سجل البنك الأهلي المصري خمسة وسبعين قرشا من الجنيه، وفي نفس التوقيت، أقر بنك مصر نفس السعر الذي بلغ خمسة وتسعين قرشا، وهو ما يوضح انسياق البنوك الحكومية الكبرى في اتجاه واحد للحفاظ على استقرار نسبي في السوق النقدي المحلي.

أما البنك التجاري الدولي (cib)، فقد سجل سعر شراء عند خمسة وثمانين وثمانين قرشا، وسعر بيع عند ستة وثمانين قرشا، فيما أظهر مصرف أبوظبي الإسلامي تفوقا طفيفا في سعر الشراء حيث سجل ثلاثة وثمانين قرشا، مقابل تسعة عشرة قرشا لسعر البيع، ليعكس تنافسية متفاوتة بين القطاعين العام والخاص.

Advertisement

فروقات الأسعار في البنوك الأهلية والإسلامية

سجل بنك نكست أعلى أسعار الشراء في هذه المجموعة من البنوك المحلية، حيث وصل سعر شراء اليورو إلى تسعة وتسعين قرشا، مع تسجيل سعر البيع عند أربعة وثمانين قرشا، مما يجعله خيارا جاذبا للمتعاملين الراغبين في بيع العملة الأوروبية للمصرف في هذا اليوم بالتحديد.

من جهة أخرى، حافظ كريدي أجريكول على سعر شراء عند ثمانية وثمانين قرشا وسعر بيع عند ستة وعشرين قرشا، بينما سجل بنك البركة سعر شراء عند واحد وثمانين قرشا وسعر بيع عند واحد وثمانين قرشا، مما يدل على استمرارية الفروق الدقيقة بين البنوك الأهلية في تحديد هوامش الربح.

كما سجل بنك فيصل الإسلامي المصري سعر شراء عند خمسة وثمانين قرشا وسعر بيع عند خمسة وعشرين قرشا، بينما أقر بنك قناة السويس سعر شراء عند واحد وثمانين قرشا وسعر بيع عند واحد وثمانين قرشا، وهو ما يوضح تشابها واضحا في السياسات السعرية بين بعض البنوك ذات الطابع الإسلامي والحكومي.

أسعار البنوك الأجنبية والمصرفية المتخصصة

في قطاع البنوك الأجنبية والمحلية الأخرى، سجل البنك الأهلي الكويتي سعر شراء عند ثلاثة وسبعين قرشا من الجنيه، وهو ما يمثل الأقل في قائمة أسعار الشراء بين البنوك المذكورة، بينما سجل سعر البيع عند خمسة وعشرين قرشا، مما يعكس سياسات نقدية حذرة في التعامل مع العملة الأوروبية.

Advertisement

أما المصرف المتحد ، فسجل سعر شراء عند اثنين وثمانين قرشا من الجنيه، وسعر بيع عند واحد وثمانين قرشا، وهو ما يجعله المنافس الأقوى في أسعار البيع المرتفعة نسبيا مقارنة بأسعار الشراء المنخفضة، مما قد يجذب العملاء من جهة المبيع للعملة الأجنبية.

ختاما، يبقى استقرار اليورو في هذا السياق دليلا على طبيعة السوق المصرية الحالية، حيث تتحرك أسعار الصرف ضمن نطاقات ضيقة تحت إشراف البنك المركزي المصري، مع اختلافات طفيفة تعتمد على استراتيجيات كل بنك على حدة لتحقيق التوازن بين السيولة والطلب اليومي من قبل الشركات والأفراد.