استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح واستقبال دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-6-2026 في الصاغة، كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التزام مصر بمواصلة دعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية دون الإضرار بأي طرف، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية.

استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح واستقبال دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-6-2026 في الصاغة أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التزام مصر بمواصلة دعم مشروعات ال سدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية بما يسهم في تحقيق أهداف ال تنمية دون ال إضرار بأي طرف مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على تعزيز ال تعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية وقال الرئيس السيسي في هذا الصدد أعدت التأكيد على التزام مصر بدعم مشروعات ال سدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل ال تنمية دون الإضرار بالغير واتفقنا كذلك على تكثيف ال تعاون في مجالات نقل الخبرات ال مصر ية وتوفير الدعم الفني وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأشاد بالمواقف الكونغولية التي وصفها بالحكيمة والمسؤولة فيما يتعلق بملف مياه النيل مؤكدًا أنها تستند إلى قواعد القانون الدولي وترفض الإجراءات الأحادية بين الدول الشريكة في النهر متابعًا وقد ثمنت عالية المواقف الكونغولية الحكيمة والمسؤولة في ملف مياه النيل تلك المواقف التي تتأسس على الالتزام بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء شركاء نهر النيل وشدد على أهمية التمسك بحسن النية و روح التفاهم بين دول الحوض بما يدعم فرص ال تعاون ويعزز الاستقرار الإقليمي موضحًا أن مباحثاته مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تناولت ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز ال توافق بين دول حوض النيل مشيرًا إلى الاتفاق على أهمية استكمال العملية التشاورية الجارية داخل مبادرة حوض النيل وأوضح الرئيس السيسي اتقت مع أخى الرئيس تشيسيكيدى حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة ال توافق وال شمولية بين دولنا الشقيقة بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة دون الإضرار بأى طرف سر ندم عبد العزيز مخيون بعد لقائه بموسيقار الأجيال محمد عبد الوها.

استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح واستقبال دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-6-2026 في الصاغة أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التزام مصر بمواصلة دعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية دون الإضرار بأي طرف مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية وقال الرئيس السيسي في هذا الصدد أعدت التأكيد على التزام مصر بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل التنمية دون الإضرار بالغير واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأشاد بالمواقف الكونغولية التي وصفها بالحكيمة والمسؤولة فيما يتعلق بملف مياه النيل مؤكدًا أنها تستند إلى قواعد القانون الدولي وترفض الإجراءات الأحادية بين الدول الشريكة في النهر متابعًا وقد ثمنت عالية المواقف الكونغولية الحكيمة والمسؤولة في ملف مياه النيل تلك المواقف التي تتأسس على الالتزام بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء شركاء نهر النيل وشدد على أهمية التمسك بحسن النية وروح التفاهم بين دول الحوض بما يدعم فرص التعاون ويعزز الاستقرار الإقليمي موضحًا أن مباحثاته مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تناولت ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التوافق بين دول حوض النيل مشيرًا إلى الاتفاق على أهمية استكمال العملية التشاورية الجارية داخل مبادرة حوض النيل وأوضح الرئيس السيسي اتقت مع أخى الرئيس تشيسيكيدى حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دولنا الشقيقة بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة دون الإضرار بأى طرف سر ندم عبد العزيز مخيون بعد لقائه بموسيقار الأجيال محمد عبد الوها





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