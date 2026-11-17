اتحاد المعاشات يكشف تفاصيل السداد، بينما تشهد أسعار الخضروات في سوق العبور استقراراً نسبيًا في نوفمبر 2026 مع دعم الدولة للفلاحين وتيسير القروض.

كشف اتحاد المعاشات عن تفاصيل صرف المستحقات المتأخرة والتعويضات المخصصة لأصحاب المعاشات، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء الفئة الأساسية. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تطورات مهمة في سوق السلع الأساسية، حيث شهد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 استقراراً نسبيًا في أسعار الخضروات ، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

تفاصيل صرف المستحقات والتعويضات

أعلن اتحاد المعاشات رسميًا عن آلية صرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع أصحاب المعاشات المسجلين لدى الاتحاد. تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد الحقوق وضمان وصول التعويضات المستحقة دون تأخير إضافي، مما يعزز الثقة في المنظومة المالية المخصصة لهذه الفئة.

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ويشمل هذا الصرف التعويضات التي كان من المقرر توزيعها سابقاً، لضمان حصول المستفيدين على كامل مبالغهم المالية وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل الجهات المختصة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسات الاتحاد الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، من خلال سد الفجوات المالية الناتجة عن التأخيرات السابقة أو عدم اكتمال البيانات.

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استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق العبور للجملة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 توجهاً نحو استقرار أسعار الخضروات، مع وجود فروق بسيطة بين أسعار الجملة والتجزئة. تراوحت هذه الفروق بين 3 و7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة مقارنة بأسعار الجملة، مما يعكس توازنًا في سلاسل التوريد.

سجل سعر الطماطم تراوحًا بين 11.5 و 17.5 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر البطاطس من 16 و 22 جنيهًا للكيلو. أما البصل الأبيض فقد سجل أسعارًا تتراوح بين 17 إلى 21 جنيهًا، مقابل 16 إلى 20 جنيهًا للبصل الأحمر.

وشهدت أسعار الكوسة تفاوتًا ملحوظًا تراوح بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الجزر بدون عروش ما بين 10 و15 جنيهًا للكيلو. وتباينت أسعار الباذنجان البلدي ليصل إلى 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، فيما سجل الباذنجان الرومي أسعارًا تتراوح من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

كما تراوح سعر الفلفل بين 5 إلى 10 جنيهًا للكيلو، مما يؤكد وجود تنوع في الأسعار يعكس حالة من الاستقرار النسبي في العرض والطلب خلال تلك الفترة.

الدعم الحكومي للفلاح المصري

تحرص الدولة المصرية على دعم الفلاح المصري بكل السبل الممكنة، نظرًا لدوره الأساسي كعامل رئيسي في التنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الحيوية. يأتي هذا الدعم ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاجية المحلية.

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تم توفير كافة الإمكانيات المالية واللوجستية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، من خلال تقديم قروض ميسرة لهم بظروف اقتصادية مريحة تسهم في تطوير القطاع الزراعي.

تهدف هذه القروض إلى تشجيع التوسع في إنشاء الصوب الزراعية الحديثة، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من المخاطر المرتبطة بالزراعة التقليدية المكشوفة.

تيسير الإجراءات ومكافحة الإجهاد الحراري

شهدت الإجراءات الحكومية تيسيرًا كبيرًا لإصدار تراخيص الصوب الزراعية، بهدف تسريع وتيرة التنمية الزراعية وتقليل البيروقراطية التي قد تعيق نمو القطاع. كما تم تقديم الخدمات الإرشادية اللازمة للمزارعين خلال فترة التغيرات المناخية المتقطعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

تركز هذه الإرشادات على كيفية تجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية، من خلال تقنيات زراعية متطورة وأنظمة ري ذكية تقلل من استهلاك المياه.

يسهم هذا الدعم الشامل في حماية القطاع الزراعي من تقلبات المناخ، وضمان استمرارية الإنتاج بأسعار مستقرة تنعكس إيجابًا على السوق المحلية.