استقرار أسعار الخضراوات في سوق العبور وزيارة وزير البترول لكمبوديا

وزير البترول يمثل مصر في كمبوديا واستقرار نسبي لأسعار الخضراوات في سوق العبور يوم 15 نوفمبر 2026 مع زيادة طفيفة في التجزئة.

يشارك وزير البترول والثروة المعدنية رسميًا في افتتاح القمة العشرين التي تستضيفها مملكة كمبوديا، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية لرفع الصورة الاقتصادية للدولة في المحافل الدولية. في الوقت نفسه، شهد سوق العبور للجملة في مصر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات الأساسية، حيث سجلت الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في أسعار التجزئة يتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بأسعار الجملة، وذلك يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026م.

تفاصيل أسعار الخضراوات في سوق العبور

أظهرت المعطيات الميدانية أن سعر الطماطم تراوح بين 11.5 و17.5 جنيهًا للكيلو، في حين سجل سعر البطاطس مستويات تتراوح بين 16 و22 جنيهًا للكيلو الواحد. وفي ما يتعلق بالبصل، تراوح سعر البصل الأبيض من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو، بينما جاء سعر البصل الأحمر في نطاق يتراوح بين 16 و20 جنيهًا للكيلو، مما يعكس تباينًا محدودًا في الأسعار بناءً على نوع الصنف وجودته.

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وسجلت الخضراوات الأخرى معدلات سعرية متفاوتة، حيث تراوح سعر الكوسة ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الجزر بدون عروش مستويات تتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو. كما اتسع نطاق سعر الباذنجان البلدي ليغطي فترة تتراوح من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، بينما جاء الباذنجان الرومي في حدود تتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، في حين سجل الفلفل أسعارًا تراوحت بين 5 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

إجراءات دعم الفلاح والسياسات الزراعية

تكثف الدولة جهودها لدعم الفلاح المصري، الذي يُعد العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتخفيف الأعباء المادية عنه. يأتي ذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للفلاحين، بهدف تمكينهم من التوسع في إنشاء الصوب الزراعية الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الناتجة عن عمليات الزرع.

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كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية بشكل كبير لتسريع وتيرة الإنجاز، وتقديم الخدمات والإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. تهدف هذه الخطوات الاستباقية إلى تجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية، وضمان استمرارية الإنتاج رغم تقلبات الطقس، مما يحمي القطاع الزراعي من الخسائر المحتملة.

التزامن مع المشاركة الدولية واستقرار السوق

يأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات بالتزامن مع مشاركة الوزير في القمة الدولية، مما يعكس تنوع المحاور الاقتصادية التي تشغل الأولوية في الوقت الراهن. تسعى الحكومات إلى موازنة بين التنمية الداخلية من خلال دعم القطاع الزراعي، والمشاركة الفاعلة في القمة العشرين بكمبوديا لتعزيز العلاقات الدولية، حيث يمثل هذا التوقيت نقطة ارتكاز مهمة لمتابعة اتجاهات الأسعار ومستويات الدعم المقدم للفلاحين.

يُعد هذا التطور في سياسات الدعم وإجراءات التيسير خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه القطاع الزراعي. ومن خلال الجمع بين المشاركة الدولية والاستقرار الداخلي في أسواق الجملة، تظهر الدولة استعدادها للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية بكفاءة عالية.