استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية ورفع اتفاقية مبادلة العملات مع الصين

تستعرض النشرة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم 4 يونيو 2026 بعد استقراره محليًا، بالإضافة إلى اتفاق مصر والصين على زيادة حجم مبادلة العملات باليوان.

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري ، بعد ارتفاع ورresseها أمس لتتجاوز حاجز الـ 52 جنيه.

ووفقًا للنشرة الخدمية التي يقدمها موقع 'صدى البلد' الإخباري، سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 52.10 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع. بينما جاء أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

في سياق economics مختلف، اتفقت مصر والصين على رفع حجم اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري والبنك الشعبي الصيني من 20 مليار يوان إلى 30 مليار يوان، مما يعزز التعاون المالي بين البلدين ويوفر ما يكفي من السيولة باليوان الصيني لتسهيل التجارة الثنائية. وشهدت أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية تقاربًا ملحوظًا.

ففي بنوك مثل التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، والبنك الكويت الوطني، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف المتحد، وبيت التمويل الكويتي، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، تراوح سعر الشراء بين 51.89 و 51.92 جنيه، وسعر البيع بين 51.99 و 52.02 جنيه. كما سجل بنك البركة سعر شراء 51.88 جنيه وبيع 51.98 جنيه، بينما سجل بنك أبوظبي التجاري 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع.

وتميزت مجموعة من البنوك بأسعار 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع، وهي: المصرف العربي الدولي (حيث سبق ذكره)، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك كريدي أجريكول، وبنك نكست، وبنك أبوظبي الأول مصر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية مبادلة العملات مصر والصين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »