استقرار نسبي في أسعار الذهب المحلية وارتفاع عالمي مدفوعًا بالدولار والتوترات

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، وذلك بحسب بيانات محلات الصاغة. في حين شهدت الأسعار العالمية ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تراجع قيمة الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذا الاستقرار المحلي، إلا أن هناك تحركات ملحوظة في أسعار بعض الأعيرة، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع.

يتزامن هذا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتقييمهم لوضع الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يضيف إلى حالة عدم اليقين التي تؤثر على أسعار الذهب. يشير الخبراء إلى أن العوامل الخارجية، مثل أسعار الذهب العالمية وتقلبات سعر الدولار، تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار الذهب في السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب والعرض المحليين، وكذلك المضاربات، تساهم في تحديد الأسعار. من المهم للمستهلكين والمستثمرين متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلات دقيقة. كما ينصح الخبراء بالتحوط من تقلبات الأسعار عن طريق تنويع المحفظة الاستثمارية، وتخصيص جزء من الأموال للذهب كأصل آمن. \أما عن تفاصيل أسعار الذهب في السوق المحلية، فقد سجل سعر عيار 18 الأكثر تداولًا استقرارًا عند 6175 جنيهًا للشراء و6132 جنيهًا للبيع. بينما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7205 جنيهًا للشراء و7155 جنيهًا للبيع. وبلغ سعر عيار 22 نحو 7548 جنيهًا للشراء و7495 جنيهًا للبيع، في حين سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8234 جنيهًا للشراء و8177 جنيهًا للبيع. شهد الجنيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعره إلى 57.64 ألف جنيهًا للشراء و57.24 ألف جنيهًا للبيع. أما سعر أوقية الذهب فقد وصل إلى 4769 دولارًا للشراء و4768 دولارًا للبيع. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على تطورات السوق. وشهدت أسعار الذهب في أغلب محلات الصاغة ثباتًا في مستهل التعاملات، مع ملاحظة زيادة طفيفة في نهاية تعاملات أمس الخميس، حيث ارتفعت قيمة المعدن الأصفر بما لا يقل عن 70 جنيهًا في مختلف الأعيرة. \على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال اليوم السابق، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، مع ترقب المستثمرين لتطورات الهدنة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية. بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4796.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1% لتصل إلى 4823 دولارًا. تراجع مؤشر الدولار، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب. ووفقًا لـ بوب هابيركورن، محلل السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، فقد ساعد ضعف الدولار الذهب على استعادة توازنه، مع وجود حالة من الحذر في السوق بسبب محاولة المتداولين تفسير تداعيات وقف إطلاق النار المحتمل. كما أشار إلى أن أنباء وقف إطلاق النار قد دعمت أسعار الذهب في البداية، لكن الأسعار تراجعت مع ظهور بوادر لانحسار الأزمة. وتفاقمت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد قيام إسرائيل بقصف أهداف إضافية في لبنان، وهو ما تعتبره طهران جزءًا من وقف إطلاق النار، في الوقت الذي لم تظهر فيه أي مؤشرات على رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز





