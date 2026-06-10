استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دون مستوى الـ52 جنيهاً

تقرير مفصل about one day. سعر صرف الدولار American currency أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية. شهدت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً لكنها ظلت تحت 52 جنيهاً. القائمة تشمل بنوكاً مثل الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، وغيرها. الفروق في الأسعار بين البنوك طفيفة، مع أقصى سعر شراء 51.82 جنيه وأدنى سعر بيع 51.85 جنيه. هذا التباعد يعكس طبيعة السوق المصرفي.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تحركات طفيفة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، حيث استمرت في التداول دون مستوى 52 جنيهاً مصرياً للعملة الأمريكية.

ورغم الاستقرار النسبي، سجلت بعض البنوك差异化 في الأسعار بين البيع والشراء. وقد قدم بنك قناة السويس أعلى سعر للشراء والبيع على التوالي حيث بلغ 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنكي نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي. وقد تراجعت الأسعار في مجموعة أخرى من البنوك مثل البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي التجاري وبنك البركة وبنك كريدي أجريكول، حيث سجلت 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

أما على الجانب الآخر، فقد سجلت غالبية البنوك المدرجة في القائمة أسعاراً متطابقة تقريباً عند 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، بما في ذلك بنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الأول مصر، والبنك الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي، وبنك مصر، والبنك المصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك بيت التمويل الكويتي. وقد تراوحت الأسعار بين أدنى حد مسجل عند 51.75 جنيه للشراء وأعلى حد عند 51.82 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 51.85 جنيه و51.92 جنيه.

ويدل هذا التباعد الطفيف في الأسعار على وجود فروق طفيفة في سياسات العرض والطلب بين البنوك المختلفة، رغم استقرار السوق بشكل عام دون تجاوز حاجز الـ52 جنيهاً





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