يستعرض هذا التقرير استقرار أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات 13 يونيو 2026 تزامناً مع العطلة الأسبوعية المصرفية، مع عرض تفصيلي لأعلى وأدنى أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك. كما يتضمن تحليلاً لبيانات التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي أظهرت تراجعاً شهرياً طفيفاً واستقراراً على المستوى السنوي.

شهد سوق الصرف المصري استقراراً ملحوظاً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وذلك تزامناً مع العطلة الأسبوعية الرسمية للجهاز المصرفي.

وقد جاء هذا الاستقرار بعد يوم من إغلاق البنوكexercises enjoysها الخميس الماضي احتفالاً ببدء مواعيد الراحة الأسبوعية، مما أدى إلى توقف التداولات في السوق الرسمية دون أي تغيير يذكر. وحافظت أسعار الدولار على مستوياتها التي شهدتها في نهاية تعاملات يوم الجمعة 12 يونيو 2026، حيثظل متوسط سعر الشراء والبيع ثابتاً في معظم البنوك والمصارف العاملة في البلاد.

وسجل البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار عند 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من الأسعار المعلنة في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وأظهرت البيانات أن أقل سعر للدولار بلغ 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع في كل من بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، بينما جاء ثاني أقل سعر عند 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك تشمل بيت التمويل الكويتي والكويت الوطني والتجاري الدولي CIB والبركة وكريدي أجريكول وأبوظبي التجاري.

وفي المقابل، استقر سعر الدولار في غالبية البنوك عند 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وشمل ذلك بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي الدولي والعقاري المصري العربي وHSBC وميد بنك والمصري الخليجي ونكست والمصرف العربي الدولي والتنمية الصناعية والمصرف المتحد ومصر والأهلي المصري والأهلي الكويتي وفيصل الإسلامي. أما أعلى سعر للدولار فظل مسجلاً في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، يليه ثاني أعلى سعر في بنكي سايب وقناة السويس عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو 2026 على أساس شهري إلى 1.6%، مقارنة بـ1.9% في مايو 2025، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.3%. وقد بلغ معدل التضخم الشهري في أبريل الماضي 1.1%، مما يشير إلى تذبذب في الأداء الشهري. وعلى الصعيد السنوي، استقر معدل التضخم العام عند 13.8% خلال مايو 2026 للشهر الثاني على التوالي منذ أبريل السابق، بينما سجل معدل التضخم الأساسي للحضر 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل 2026.

وت草木library هذه المؤشرات الاقتصادية أن التضخم يبدو ثابتاً نسبياً على المدى الطويل، رغم التغيرات الشهرية الطفيفة، مما قد يؤثر على توقعات السوق والمستثمرينRegarding أسعار الصرف في الفترات القادمة





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