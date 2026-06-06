شهد سوق الصرف الأجنبي في مصر استقراراً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم السبت 6 يونيو 2026، حيث ثبتت الأسعار لدى غالبية البنوك العاملة في السوق المحلي. جاء ذلك تزامناً مع العطلة الأسبوعية الرسمية للبنوك، مما قلص من حجم التداول اليومي وأدى إلى ثبات الأسعار المعلنة. سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعار شراء 51.77 جنيه وبيع 51.87 جنيه للدولار، بينما اختلفت الأسعار بشكل طفيف في بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، مما يعكس تفاوتاً في هوامش الربح بين المؤسسات المصرفية رغم الاستقرار العام.

شهد سوق الصرف الأجنبي في مصر خلال يوم السبت 6 يونيو 2026 استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيث لم تشهد الأسعار تغييراً يذكر لدى غالبية البنوك العاملة في السوق المحلي.

وجاء هذا الاستقرار في ظل إغلاق البنوك المصرية رسمياً يوم السبت كعطلة أسبوعية مؤجلة، مما قلص من حركة التداول اليومية وأدى إلى ثبات الأسعار المعلنة. فقد أظهرت شاشات الأسعار في مختلف المؤسسات المصرفية استقراراً في ميزانيات الشراء والبيع للعملة الأمريكية، مع اختلافات طفيفة في هوامش الربح بين بنك وآخر. في البنك الأهلي المصري، أكبر المؤسسات المصرفية من حيث الحجم، استقر سعر صرف الدولار عند 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

وحافظ بنك مصر على نفس الأسعار المسجلة، مما يعكس توازناً في توقعات السوق بين هذين البنكين الحكوميين الرئيسيين. أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل سعر الدولار 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، أي بفارق خمسة قروش أقل عن الأسعار في البنك الأهلي وبنك مصر. ووصلتأسعار الشراء في البنك الأهلي الكويتي إلى 51.77 جنيه مع ارتفاع طفيف في سعر البيع ليهبط إلى 51.95 جنيه، مما يدل على اختلاف في استراتيجية التسعير بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في مصر.

كان لمصرف أبوظبي الإسلامي نصيبه من الاختلافات، حيث سجل أسعار شراء أعلى بقليل عند 51.92 جنيه وبيع عند 52.02 جنيه. وجاء بنك HSBC ليحاكي أسعار البنك الأهلي指甲包头 slightly higher at 51.87 جنيه للبيع. while the Arab African International Bank maintained prices close to those of the National Bank at 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع. industriously, the Arab International Bank and the United Bank set identical rates to the National Bank.

The Housing and Development Bank, as well as the Commercial International Bank, kept their rates steady at 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع. Benleysa Bank recorded 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع. This complex mosaic of pricing reflects the fragmented nature of Egypt's foreign exchange market, where small arbitrage opportunities exist but overall stability prevails.

The absence of significant volatility indicates a temporary equilibrium between supply and demand for dollars in the interbank market, despite ongoing macroeconomic pressures such as inflation and foreign exchange reserves challenges. Market participants monitor these rates closely for signals of future adjustments by the Central Bank of Egypt or shifts in investor sentiment





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