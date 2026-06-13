استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع تراجع التضخم

شهد سعر الدولار استقرارًا في البنوك المصرية اليوم الأحد وسط تراجع معدلات التضخم الشهري والسنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، وذلك مع بدء البنوك العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقد سجل أقل سعر للدولار 51.83 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع في كل من بنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني. فيما سجل بنكا التعمير والإسكان وأبوظبي الأول 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في غالبية البنوك المصرية نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وتشمل هذه البنوك كلا من المصرف المتحد وHSBC وميد بنك وبنك التنمية الصناعية والمصري الخليجي وبنك مصر والعقاري المصري العربي والعربي الإفريقي الدولي ونكست والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي والأهلي المصري. وفي المقابل، سجل أعلى سعر للدولار عند 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم ثاني أعلى سعر عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنكي سايب وقناة السويس.

ويأتي هذا الاستقرار لليوم الثالث على التوالي، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف الرسمي، في ظل التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية





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