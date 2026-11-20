تقدم المدير الفني التونسي خالد بن يحيي باستقالته من مولودية الجزائر عقب هزيمتين متتاليتين، مما يهدد مستقبل الفريق قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.

أعلن التونسي خالد بن يحيي ، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر ، عن تقدمه باستقالته رسميًا من منصبه الإداري والتدريبي. جاء هذا القرار الحاسم بعد تراجع ملحوظ في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، مما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة الصعبة.

كشف تقرير نشرته القناة التاسعة الجزائرية تفاصيل الاستقالة، مؤكدًا أنها وقعت عقب خسارة الفريق أمام أولمبيك أقبو في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الدوري الجزائري. كانت هذه الهزيمة جزءًا من سلسلة من الأزمات التي مر بها الفريق.

Also read هيئة قضايا الدولة تُشرف على انتخابات نادي الصيد المصري عبر 100 لجنة للتصويت الإلكتروني في حدث انتخابي استثنائي

وكان الفريق قد تعرض لهزيمتين متتاليتين في الدوري، مما زاد بشكل كبير من الضغوط الواقعة على الجهاز الفني للإشراف. وتأتي الاستقالة في توقيت حرج للغاية بالنسبة لـ مولودية الجزائر، الذي يسعى لاستعادة توازنه.

التحديات الكبرى بانتظار الفريق

يواجه مولودية الجزائر تحديات كبيرة في الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد لخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل. سيجمع الفريق بين المنافسات المحلية والدولية في ظل غياب المدير الفني الجديد.

Advertisement

كما يستعد الفريق لبدء مشواره الرسمي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. من المقرر أن يواجه الفريق التنزاني يانج أفريكانز، وهو اختبار صعب يتطلب وجودًا قياديًا مستقرًا.

قبل ذلك بوقت قصير، سيستضيف الزمالك يوم 4 ديسمبر المقبل في مباراة مهمة ضمن البطولة القارية. هذا الموعد يبرز أهمية وجود طاقم تدريبي كامل للعمل قبل هذه المواجهة الحاسمة.

موقف الزمالك في البطولة

يذكر أن الزمالك يتواجد حاليًا على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا. يضم هذا التصنيف فريق يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر بالإضافة إلى الإفريقي التونسي.

ستكون مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب علي عمار بالجزائر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. هذا اللقاء سيحدد الكثير من معالم المجموعة.

Advertisement

القرار النهائي بشأن التعيين الإداري الجديد ما زال في انتظار مجلس الإدارة. الضغط يتزايد على الجميع لتحقيق نتائج إيجابية تعوض الهزائم السابقة وتفتح أبواب التأهل.