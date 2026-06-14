استفتاء سويسرا يرفض اقتراح تقليص عدد السكان إلى عشرة ملايين بحلول 2050

النتائج تظهر رفض الأغلبية للخرطاق الذي يقتصر على تقنين الهجرة وتحديد عدد السكان بحلول عام 2050، مع تأييد قوي في المناطق الريفية

أجرى الناخبون في سويسرا اليوم استفتاء ً حول مقترح يهدف إلى تقليص عدد سكان البلاد إلى عشرة ملايين نسمة بحلول عام 2050، وذلك عبر تقنين تدفق المهاجرين وتحديد أعداد اللاجئين ومجتمع الأسرة.

جاءت الفكرة من حزب الشعب السويسري اليميني، الذي يملك الغالبية في البرلمان، وسعى لتقليص حجم الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. أظهر تحليل مخرجات الاقتراع أن نحو خمس وخمسين بالمئة من الناخبين رفضوا المقترح، بينما أيده حوالي خمسة وأربعون بالمئة. في المناطق الريفية مثل أبنتسل إينرهودن في شمال شرق البلاد، حيث يقطن عدد قليل من الأجانب، وقف نحو ستة وستين بالمئة من السكان إلى جانب المبادرة، في حين أبدى سكان المدن رفضاً صريحاً





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سويسرا استفتاء هجرة عدد السكان حزب الشعب

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