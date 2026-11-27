ثبات أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، مع تباين بسيط بين أسعار الشراء والبيع عند مستويات 54.77 جنيه للشراء.

أثبت سعر الدولار الأمريكي ثباتًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بدء العطلة الأسبوعية، في ظل استمرار التباين الطفيف في أسعار الصرف بين مختلف القنوات المصرفية العاملة في السوق المحلية. وقد حافظت العملة الأمريكية على مستويات سعرية مستقرة نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين لأداء الجنيه في ظل الظروف الحالية.

معدلات الصرف في البنك المركزي والمصارف الكبرى

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنوك الرئيسية أن أسعار صرف الدولار تراوحت بين 54.67 جنيه و54.85 جنيه في عمليات الشراء، بينما سجلت أسعار البيع نطاقًا يتراوح بين 54.77 جنيه و54.95 جنيه. ويأتي هذا التباين البسيط كنتيجة طبيعية للفروق الطفيفة في هوامش الربح التي تضعها البنوك المختلفة مقابل خدمات الصرف.

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فيما يتعلق بالبنك المركزي المصري، الذي يُعد المرجع الأساسي لسعر الصرف الرسمي، فقد استقر سعر الدولار عند مستوى 54.77 جنيه للشراء، وسجل 54.91 جنيه للبيع. ويعكس هذا الرقم الدقة التي يتبعها الجهاز المصرفي في تحديد الفروقات الزمنية بين فتح وإغلاق الجلسات التجارية.

تفاصيل أسعار البنوك الحكومية والأهلية

في قطاع البنوك الحكومية، حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على تطابق تام في أسعار صرف الدولار، حيث قُدر سعر الشراء بنحو 54.77 جنيه، وسعر البيع بنحو 54.87 جنيه. وهذا التوحيد في الأسعار يعكس سياسات موحدة بين أكبر مؤسستين مصرفيتين في البلاد لضمان سلاسة المعاملات اليومية.

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أما في قطاع البنوك الخاصة، فقد سجل البنك التجاري الدولي "CIB" سعر 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي اعتمده البنك العربي الإفريقي الدولي. ويُظهر هذا التطابق استجابة واسعة من القطاع الخاص للتوجيهات والأسعار المعتمدة في السوق المنظمة.

استراتيجيات البنوك الخاصة واختلافات هوامش الربح

على الرغم من العمومية في الأسعار، أظهر بنك الإسكندرية مرونة بسيطة حيث سجل سعر الشراء عند 54.67 جنيه، وهو الأدنى نسبيًا مقارنة بالمتوسط العام، مقابل 54.77 جنيه للبيع. وفي المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستويات الشراء عند 54.85 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 54.95 جنيه، مما يعكس استراتيجيات تسيير مخاطر مختلفة في ظل انشغال السوق.

كما وثق بنك نكست سعر الشراء عند 54.80 جنيه وسعر البيع عند 54.90 جنيه، ليحتل موقعًا وسطيًا في هرم الأسعار. هذه التفاصيل الدقيقة توضح كيف أن السوق المصرفية المصرية تعتمد على تنافس طفيف في الهوامش لجذب العملاء، بينما تظل الأسعار الأساسية مترابطة بشكل وثيق بالقرارات الرسمية.

توقعات السوق ومستقبل الاستقرار النقدي

يواصل المستثمرون والمتعاملون في سوق الصرف العملات الأجنبية مراقبة دقيقة لأحدث التطورات، خاصة مع دخول الأسبوع في مرحلة هدوء نسبي. وتُشير البيانات الحالية إلى غياب التقلبات الحادة، مما يوفر بيئة مستقرة نسبياً للمتاجرة بالعملة الأجنبية خلال فترة العطلة الأسبوعية.