استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية قبل تعاملات الأحد

تقرير مفصل عن استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية قبل بداية تعاملات يوم الأحد 14 يونيو 2026، مع عرض الأسعار في كبرى البنوك مثل المركزي المصري والأهلي المصري والتجاري الدولي.

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الواضح قبل بداية تعاملات يوم الأحد 14 يونيو 2026، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المعلنة على شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين الذين يسعون لمعرفة آخر تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة الدرهم الإماراتي الذي يحظى باهتمام كبير من المسافرين والعاملين في الخارج وأصحاب الأنشطة التجارية المرتبطة بالسوق الإماراتية. وقد حافظت الأسعار المعلنة في غالبية البنوك على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي تسيطر على سوق الصرف المحلية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر الدرهم الإماراتي استقر عند مستوى 14.14 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يُعتبر مؤشرًا مهمًا للمتعاملين في سوق الصرف نظرًا لدوره في عكس الاتجاهات العامة لحركة العملات داخل القطاع المصرفي. وفي بنك قناة السويس، بلغ السعر 14.12 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري نفس المستويات تقريبًا.

أما البنك التجاري الدولي فبلغ سعره 14.12 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 14.10 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، استقر السعر عند 14.12 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك كريدي أجريكول إلى 14.06 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع. وبشكل عام، تراوح سعر الشراء بين 14.06 و14.14 جنيه، وتراوح سعر البيع بين 14.14 و14.17 جنيه، مما يؤكد استقرار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم.

ويحرص العملاء على متابعة هذه الأسعار يوميًا للاستفادة من أفضل العروض، خاصة مع وجود فروق طفيفة بين أسعار البنوك المختلفة





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