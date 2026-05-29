استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال أيام عيد الأضحى 2026

تقرير مفصل عن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية خلال تعاملات الجمعة 29 مايو 2026، ثالث أيام عيد الأضحى، مع ذكر متوسط السعر في البنك المركزي وأدنى وأعلى أسعار في البنوك العاملة، وشرح أسباب الثبات بسبب تعطيل البنوك لعطلة العيد.

تُقدّم هذه المقالة ملخصاً شاملاً لحركة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الجمعة 29 مايو 2026، الموافق للثالث من ذي الحجة وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقد شهدت السوق الرسمية استقراراً ملحوظاً في أسعار الدولار طيلة فترة العيد، حيث لم يسجل السعر أي تغيير منذ آخر يوم عمل رسمي في البنوك مساء يوم الإثنين الماضي وحتى تاريخ اليوم. يعزى هذا الثبات إلى تعليمات البنك المركزي المصري التي أعلنت عن تعطيل العمل في جميع البنوك لمدة أسبوع كامل، بدءاً من مساء الإثنين 26 مايو وحتى نهاية يوم الإثنين التالي، نظراً لإجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى.

في هذا السياق، حافظ سعر صرف الدولار على مستوياته التي كان عليها قبل بدء العطلة، مما يعكس تأثير العطلات الرسمية الكبيرة على ضخامة السوق المالي المحلي. وقد رصدت جولات الرصد صباح اليوم مستويات شراء وبيع متقاربة جداً بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصري، مع تفاوت طفيف لا يتجاوز بضعة قروش في بعض المؤسسات. وفيما يلي تفصيل لهذه الأسعار حسب المصادر المختلفة.

متوسط السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري بلغ 52.21 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع. هذا المتوسط يخدم كمرجع أساسي للتعاملات البنكية اليومية. أما على مستوى البنوك التجارية، فظهرت بعض الاختلافات الطفيفة. سجل أقل سعر للشراء في بنكي الإمارات دبي الوطني والبنك الإسكندرية، حيث بلغ 52.13 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع.

وحل في المرتبة الثانية بنك الكويت الوطني وبنك فيصل الإسلامي بسعر 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع. من جهة أخرى، كانت أسعار الشراء في مجموعة من البنوك الكبرى قريبة من المعدل العام، حيث بلغت 52.18 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع في كل من البنك التجاري الدولي CIB والبنك أبوظبي التجاري وبنك HSBC. ووصلت إلى 52.20 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي والبنك البركة.

أما في غالبية البنوك: بلغ متوسط السعر في مجموعة تضم بنك قناة السويس والمصرف المحد والبنك العقاري المصري وميد بنك والبنك المصري الخليجي ونكست وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي وبنك كريدي أجريكول، 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع. وعلى الجانب الآخر من الطيف، سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

بنك سايب والبنك العقاري والاسكان بسعر 52.28 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع. وبلغ سعر البنك الأهلي الكويتي 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع. بشكل عام، يظهر تحليل هذه الأسعار أن الفروق بين أعلى وأدنى سعر للشراء لا تتجاوز 1.6 قرش، مما يدل على استقرار وتماثل كبيرين في السوق الرسمية للصرافة خلال فترة العيد، رغم توقف العمل الفعلي في الفروع.

وهذا الاستقرار يعكس قوة آليات الضبط في سوق الصرف الأجنبي المصري تحت إشراف البنك المركزي، حيث تحرك الأسعار ضمن نطاق ضيق رغم انخفاض السيولة النقدية في السوق الفعلية بسبب العطلات. خلاصة القول، حافظ الجنيه المصري على مستوى قريب من 52.2-52.3 جنيه للدولار خلال أيام العيد، مع استقرار نسبي وتشابه كبير في الأسعار المعلنة بين معظم المؤسسات المصرفية، وهو ما يشير إلى وجود آلية تسعير موحدة أو محددات صارمة من البنك المركزي تحافظ على الاستقرار في أوقات ضعف السيولة.

