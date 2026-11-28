تؤكد آخر تحديثات سوق العبور وبورصة الدواجن استقرار أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مصر، مع تفاوت طفيف بين الجملة والتجزئة يعكس تكاليف النقل.

أكدت آخر تحديثات سوق العبور و بورصة الدواجن في مصر، استقرارًا نسبيًا وشاملًا لأسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث ساهم توافر المعروض وانتظام حركة التداول في منع حدوث قفزات سعرية ملحوظة. وشهدت الجولة الميدانية تفاوتًا بسيطًا بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، وهو فروق ناتج بشكل أساسي عن تكاليف النقل التجارية وهوامش الربح للمتوسطات، دون وجود تغييرات جذرية في القوائم السعرية للعديد من الأصناف.

أسعار الخضروات والفواكه تسجل استقرارًا نسبيًا

سجلت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا، مع وجود زيادة طفيفة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو الواحد في أسواق التجزئة مقارنة بأسعار الجملة الأولية. وتراوح سعر الطماطم بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البطاطس أسعارًا تتراوح بين 16 و20 جنيهًا للكيلو، كما تراوح سعر البصل الأبيض من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو، وكان نفس النطاق ساريًا للبصل الأحمر.

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فيما يتعلق بالخضروات الأخرى، تراوح سعر الكوسة ما بين 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، وسجل الجزر بدون عروش أسعارًا تتراوح بين 7 و11 جنيهًا للكيلو. وظهر الفارق في أسعار الباذنجان حيث سجل البلدي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، مقابل الرومي الذي تراوح بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو، مع تسجيل الفلفل سعرًا يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، والبسلة بين 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الفواكه أيضًا ثباتًا نسبيًا، حيث تراوح سعر البرتقال البلدي بين 11 و15 جنيهًا للكيلو، والبرتقال السكري بين 8 و14 جنيهًا للكيلو، أما البرتقال أبوسرة فتراوح بين 12 و20 جنيهًا للكيلو. وسجل الليمون البلدي أسعارًا تتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر اليوسفى بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت بين 6 و12 جنيهًا، والشمام والكانتلوب بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.

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تفاصيل أسعار الأسماك والدواجن والبيض في الأسواق

حافظت أسعار الأسماك على استقرارها الكامل، لا سيما سمك البلطي الذي يكتسب شعبية كبيرة لدى المستهلكين، حيث تراوح سعر فيليه البلطي بين 100 إلى 300 جنيهًا للكيلو. ووصلت أسعار السبيط والكاليماري إلى مستويات تتراوح بين 250 و450 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الجمبري المجمد أسعارًا متفاوتة حسب الأحجام تتراوح بين 175 و525 جنيهًا للكيلو.

في قطاع الدواجن، تراوحت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو اعتمادًا على المنطقة وتكاليف النقل. وسجل سعر الفراخ الساسو في المزارع نحو 80 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 95 و105 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ البلدي في المزارع نحو 100 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهًا للكيلو. وفيما يخص البيض، استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيهًا للجملة، وتراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيهًا حسب المنطقة، بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا للجملة، وتراوحت بين 130 و140 جنيهًا للمستهلك.

منافذ الدولة تضخ اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة

تواصل منافذ الدولة التابعة للقوات المسلحة ومبادرة "حياة كريمة" ووزارات الزراعة والداخلية والتموين، طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بشكل فعال، مما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسواق رغم ارتفاع الطلب. وتباينت أسعار اللحوم في المنافذ الخاصة، حيث سجل اللحم البلدي الكندوز بين 420 و450 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم الجملي بين 330 و390 جنيهًا للكيلو.

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يعكس استقرار الأسعار اليوم توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، مدعومًا بتوافر السلع الأساسية وزيادة ضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية، وهو ما يحد من تقلبات السوق ويحافظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية. وتشير المؤشرات إلى أن زيادة المعروض عبر هذه القنوات الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في تخفيف الضغط على الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين بأسعار في المتناول.