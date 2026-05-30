استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في أول أيام العيد وارتفاع ودائع البنوك

رغم إجازة البنوك الرسمية بمناسبة عيد الأضحى، استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية مع بداية تعاملات السبت 30 مايو 2026. وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء والبيع، بينما ظلت الأسعار ثابتة في معظم البنوك. بالتزامن مع ذلك، أظهر تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي ودائع القطاع المصرفي خلال ديسمبر 2025، حيث وصلت إلى 15.9 تريليون جنيه، مع زيادة في الودائع الحكومية وغير الحكومية بالعملة المحلية والأجنبية، مما يعكس نموًا في الثقة في القطاع المصرفي.

الثابت أن سعر الدولار الأمريكي استقر أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات يوم السبت 30 مايو 2026 على مستوى السوق الرسمية ، متزامنًا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث ثبت أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع. هذا الثبات جاء بعد تعطل العمل في البنوك Clayton قرار من البنك المركزي المصري بمنح إجازة رسمية لمدة 7 أيام متتالية بدأت من الثلاثاء الماضي وتنتهي يوم الإثنين المقبل. وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيهًا للشراء و52.35 جنيهًا للبيع.

وكانت أقل الأسعار في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني عند 52.13 جنيهًا للشراء و52.23 جنيهًا للبيع، بينما تراوحت الأسعار في بنوك أخرى مثل التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC عند 52.18 جنيهًا للشراء و52.28 جنيهًا للبيع. وفي نفس السياق، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك إلى 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 15.7 تريليون جنيه في نوفمبر السابق.

وشملت الزيادة الودائع الحكومية التي بلغت 3.125 تريليون جنيه في ديسمبر، وكذلك الودائع غير الحكومية التي وصلت إلى 12.8 تريليون جنيه، مع زيادة في الودائع بالعملة المحلية والأجنبية





