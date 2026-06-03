استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك بعد العيد

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية خلال تعاملات يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، بعد تراجع witnessed في اليوم السابق، حيث تراوحت الأسعار حول 51.8 جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع مع اختلافات طفيفة بين البنوك.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية خلال تعاملات يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، بعد فترة من التقلبات والتراجع التي شهدها السعر في اليوم السابق.

وجاء هذا الاستقرار في ثالث أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مما يدل على trends محددة في سوق الصرف الأجنبي. وقد تركزت أسعار الشراء والبيع حول مستوى 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع تقريباً، مع بعض الاختلافات الطفيفة بين البنوك المختلفة. في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، سجل سعر الدولار 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع. وبنفس الأسعار استقر السعر في بنك مصر، وبنك الإسكندرية سجل 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي فثبت السعر عند 51.83 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع. وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى أسعار}b between البنوك المذكورة حيث بلغ 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع. فيبنك إتش إس بي سي استقر عند 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع. وفي بنك البركة سجل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

كما سجل بنك التعمير والإسكان وبنك فيصل والمصرف العربي والمصرف المتحد أسعاراً مشابهةhover around 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع. يشير استقرار سعر الدولار بهذا المستوى إلى توازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق المصري، كما يعكس تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وتدخلاته لضمان استقرار سعر الصرف. وقد يكون لهذه الاستقرار انعكاسات على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلي، حيث يشكل الدولار العملة الرئيسية في many المعاملات التجارية الدولية.

ويختص السعر المتداول في البنوك المختلفة بوجود هوامش صغيرة تعكس المنافسة بين المؤسسات المصرفية和服务 differently تقدمها للعملاء. يذكر أن سوق الصرف الأجنبي في مصر حساس للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وكذلك لتغيرات أسعار النفط والتحويلات من المغتربين والسياحة، مما يتسبب في تقلبات دورية需监测 وتقييم من قبل المتعاملين والمستثمرين





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