استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل مصرفي بعد عطلة العيد

سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقراراً في بداية التعاملات المصرفية يوم الاثنين 1 يونيو 2026 بعد عطلة عيد الأضحى، حيث تراوح سعر الشراء بين 14.15 و14.21 جنيه والبيع بين 14.19 و14.24 جنيه. ركز النص على تحليلthis الاستقرار في سياق السياسات النقدية والتركيز الحكومي على جذب الاستثمارات.

شهدت السوق المصرية صباح اليوم الاثنين أول أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 14.15 و14.21 جنيه، كما تراوحت أسعار البيع بين 14.19 و14.24 جنيه.

وسجل بنك مصر أعلى سعر للشراء بواقع 14.16 جنيه، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 14.24 جنيه. في المقابل حافظ البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية على أسعار ثابتة عند 14.15 جنيه للشراء و14.19 جنيه للبيع. وقد جاء هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في الطلب والعرض على العملة الأجنبية في بداية التعاملات المصرفية اليوم.

ويولي المتعاملون والمتقieldون اهتماماً كبيراً بأسعار صرف الدرهم الإماراتي نظراً لأهميته في المعاملات التجارية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دوره كعملة مستقرة ومحبوب في منطقة الشرق الأوسط. وبهذا الصدد، يتابع خبراء الاقتصاد تحركات سوق الصرف الأجنبي عن كثب، خاصة مع اقتراب موسم الحج والعمرة الذي يزيد فيه الطلب على العملات الأجنبية، كما يترقبون تأثيرات Decisions الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات متعددة، مع تركيز الحكومة على جذب الاستثمارات وزيادةाधية المشروعات القومية، كما هو موضح في توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التي أكدت على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي يبعث على الثقة في بيئة الأعمال المصرية، خاصة بالنسبة للشركات والتجار الذين يعتمدون على هذه العملة في تعاملاتهم.

وسوف يستمر المتابعون في مراقبة أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار خلال الأيام القادمة، خاصة مع ازدياد التحويلات من الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن استقرار سوق الصرف الأجنبي يساهم في خلق بيئة مستقرة للطلاب وأولياء الأمور الذين قد يحتاجون إلى تحويل مبالغ مالية لتغطية مصاريف الدراسة أو الاستثمار في التعليم. ويبقى أن Attitudes الرقابية والمالية للبنك المركزي المصري ستظل عاملاً حاسماً في الحفاظ على هذا الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة





