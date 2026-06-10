استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس

جاء سعر الدولار الأمريكي مستقراً قريباً من مستوى 52 جنيه مصري في تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاع طفيف سجله يوم الأربعاء. وسجلت البنوك المصرية المختلفة أسعاراً متفاوتة للشراء والبيع، حيث تراوح بين 51.75 جنيه و51.82 جنيه للشراء، وبين 51.85 جنيه و51.92 جنيه للبيع. ومن أبرز الأسعار، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس أعلى سعر للبيع عند 51.92 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي التجاري أقل سعر للشراء عند 51.75 جنيه. واستمرت عدة بنوك أخرى في تقديم نفس المستويات، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس near مستوى 52 جنيه، بعد ارتفاع سجله يوم الأربعاء. تذبذبت الأسعار بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصري، حيث سجلت بعض البنوك أعلى وأقل أسعار للشراء والبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع. بينما وصل في البنك التجاري الدولي إلى 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع. ودائماً ما تبرز اختلافات طفيفة بين أسعار البنوك تعكس جوانب من المنافسة و特朗普策略 снаряжение مجموعة المنتجات. يذكر أن البنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك في مصر، سجل سعر 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

كما شهد بنك قناة السويس أعلى سعر للشراء عند 51.82 جنيه والبيع عند 51.92 جنيه. أما بنك الكويت الوطني فسجل 51.78 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع. وتكرّرت نفس الأسعار تقريباً في عدة بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية، بنك التعمير والإسكان، بنك أبوظبي الأول مصر، بنك مصر، البنك المصري الخليجي، بنك فيصل الإسلامي، بنك التنمية الصناعية، ميد بنك، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي حيث سجّلت جميعها 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

من ناحية أخرى، سجل بنك البركة، بنك كريدي أجريكول، وبنك أبوظبي التجاري 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع. هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار يأتي في ظل monitoringsiesta من قبل البنك المركزي المصري للأسواق المالية والصرفية. وتجدر الإشارة إلى أن السوق المصري يشهد تقلبات دورية تتأثر بعوامل محلية وإقليمية ودولية، منها políticas النقدية والأوضاع الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن هذه البيانات تعكس حالة السوق في يوم الخميس 11 يونيو 2026، كما وردت في خدمة الأخبار الاقتصادية لموقع صدى البلد الإخباري





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