استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان يعزز حركة الأسواق

أسواق محافظة أسوان تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، مع إقبال المواطنين على الشراء وجهود مستمرة لضبط الأسعار وإزالة التعديات.

هدأت حركة الأسواق في محافظة أسوان اليوم الأحد، التاسع عشر من إبريل عام 2026، حيث شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا، مما ساهم في تخفيف العبء على كاهل المواطنين الذين توافدوا بكثافة لشراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية. وقد لوحظ إقبال جيد على مختلف الأصناف، مع حرص الباعة على تقديم أسعار تنافسية ترضي المستهلكين.

وتأتي هذه الاستجابة في ظل جهود مستمرة من الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، وهو ما يعكس اهتمامًا بالغًا براحة المواطنين وتوفير بيئة تسوق صحية ومستقرة. لم تقتصر جهود المحافظة على ضبط الأسعار فقط، بل امتدت لتشمل حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، بهدف تحسين المظهر العام للمدينة وتسهيل حركة المرور. كما تواصل الجهات المختصة أعمال إصلاح وصيانة شبكات مياه الشرب، لضمان وصول المياه النقية والصالحة للاستخدام إلى كافة المنازل والمناطق السكنية، وهو ما تمثل في إصلاح كسر بالخط العمومي للمياه في عزبة شنودة بالكرور، مما يعيد الخدمة الأساسية لمستحقيها. وتزامنت هذه الأنشطة مع إحياء ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، وهو يوم يحمل قدسية خاصة وتضحيات عظيمة، حيث تستذكر المحافظة والوطن بأسره بطولات أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن. وفيما يتعلق بأسعار الخضراوات، فقد تراوحت أسعار الطماطم بين 15 جنيهًا و 30 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الخيار البلدي 30 جنيهًا للكيلو. وسجل الباذنجان الأسود سعر 10 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض للحشو 30 جنيهًا للكيلو. أما البطاطس، فقد استقرت عند 12.5 جنيه للكيلو، والبصل الأحمر بسعر 15 جنيهًا للكيلو، والبصل الأبيض بسعر 10 جنيهات للكيلو. وشهد الفلفل الحشو البلدي سعر 30 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر فلفل الألوان إلى 100 جنيه للكيلو. واستقر سعر الجزر عند 30 جنيهًا، والكوسة للحشو بسعر 20 جنيهًا للكيلو، والسبانخ بسعر 15 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر الشطة 20 جنيهًا للكيلو، والكرنب 40 جنيهًا للقطعة الواحدة، والليمون 40 جنيهًا للكيلو، والبنجر 30 جنيهًا للكيلو. أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فقد سجلت الفراولة سعر 30 جنيهًا للكيلو، والبرتقال البصرة 20 جنيهًا للكيلو، والبرتقال اليوسفي 20 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر الجوافة 25 جنيهًا للكيلو، والموز 30 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر التفاح عند 60 جنيهًا للكيلو. هذه الأسعار تعكس حالة من التوازن في الأسواق، وتؤكد على الجهود المبذولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو مبالغة في الأسعار، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطنين في محافظة أسوان. إن استقرار أسعار السلع الأساسية يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي للمواطنين. تستمر المحافظة في بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه الاستجابة الإيجابية، من خلال تكثيف الرقابة وتوفير الدعم اللازم للباعة والمزارعين، وتشجيع المنافسة الشريفة في الأسواق. كما يتم التركيز على تطوير البنية التحتية للأسواق، وتوفير بيئة آمنة وصحية للتسوق، مما يعود بالنفع على كافة الأطراف. يأتي هذا التقرير ليقدم صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي والخدمي في محافظة أسوان، ويؤكد على الالتزام الراسخ بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. إن تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمحافظة. وتعد متابعة أسعار السلع الاستهلاكية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي، حيث تساهم في استقرار المجتمع وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. لذلك، فإن الأجهزة المعنية بالمحافظة تولي هذا الجانب اهتمامًا خاصًا، وتعمل على مدار الساعة لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة. إن ما شهدته أسواق أسوان اليوم من استقرار نسبي في الأسعار، يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ويشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. التركيز على توفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة هو رسالة واضحة بأن الدولة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنها تسعى جاهدة لتحسين جودة الحياة في كافة ربوع الوطن. إن دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية هو دور حيوي ومهم، ويتعين على الجميع المساهمة في إنجاح هذه الجهود. تعتبر أسوان، بتاريخها العريق ومعالمها السياحية الفريدة، نموذجًا للمحافظات التي تسعى للنهوض والتطور في كافة المجالات، والاقتصاد المحلي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف. إن استقرار الأسعار وسهولة الحصول على السلع الأساسية، يساهمان في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ويشجعان على الاستهلاك الواعي والمستدام. كما أن الاهتمام بصحة المواطنين من خلال توفير مياه شرب نقية، يعكس رؤية شاملة ومتكاملة تهدف إلى بناء مجتمع صحي وقوي. إن العمل على إزالة التعديات ورفع الإشغالات، يؤكد على حرص المحافظة على النظام والانضباط، ويساهم في تحسين المنظر الجمالي للمدينة، ويسهل حركة السير للمشاة والمركبات على حد سواء. بشكل عام، فإن الوضع الراهن في أسواق أسوان يعكس حالة من الاستقرار الإيجابي، والجهود المبذولة تبشر بمستقبل أفضل للقطاع الاقتصادي والخدمي في المحافظة





