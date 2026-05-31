استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري يوم الأحد 31 مايو 2026

سجلت العملات العربية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، والعملات الأجنبية كالدولار واليورو، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديثات البنوك المصرية في ختام تعاملات 31 مايو 2026.

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تواجه الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسواق المصرفية المصرية الأحد 31 مايو 2026، وفق أحدث ما توصلت إليه البنوك المحلية بنهاية الجلسة.

يأتي هذا الثبات في ظل متابعة مكثفة من قبل المواطنين، المستوردين، المستثمرين لتقلبات أسعار الصرف، لا سيما العملات الأكثر سيولة مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الريال السعودي، الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي. عكست الفروقات الطفيفة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي حالة من التوازن النسبي في السوق المحلية.

فقد سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نفس المستوى تقريبًا، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 13.89 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع. أما الدينار الكويتي فقد ارتفع إلى 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي بنك مصر وصل إلى 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع، ثم سجّل في البنك التجاري الدولي 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع، ما جعله من أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه.

سجل الدرهم الإماراتي استقرارًا مماثلًا، حيث كان سعره في البنك المركزي 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 14.19 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع. وعلى صعيد الدولار الأمريكي، أبقى البنك الأهلي سعره عند 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وتساوى الأرقام في بنك مصر، بينما قدم البنك التجاري الدولي سعرًا قليلًا أدنى (52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع).

أما الجنيه الإسترليني فظل عند 70.43 جنيه للشراء و70.63 جنيه للبيع في البنك المركزي، وتباينت الأرقام طفيفًا في البنوك الخاصة. وسجل اليورو في البنك الأهلي 60.72 جنيه للشراء و61.00 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 60.77 جنيه للشراء و61.00 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 60.69 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع. تحافظ المتابعة المستمرة لأسعار الصرف على أهمية قصوى للمتعاملين في مصر، حيث ترتبط مباشرة بحركة التجارة الخارجية، السفر، التحويلات المالية، وتأثيرها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

تقدم البنوك تحديثات دورية لأسعار الصرف على مدار اليوم، ما يتيح للعملاء اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بناءً على أحدث المعطيات. يظل الدولار الأمريكي، الريال السعودي، اليورو، الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي من بين أكثر العملات التي تجذب انتباه المواطنين والباحثين، نظراً لتقلبات الأسواق العالمية والإقليمية وتأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي المحلي





