استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية وسط مطالبات بتفعيل بورصة الدواجن

شهدت أسواق الدواجن استقرارا ملحوظا في الأسعار مع ترقب زيادة الإنتاج المحلي، بينما تتصاعد المطالب بضبط آليات التسعير للحد من تفاوت الأسعار بين المناطق والوسطاء.

شهدت أسواق الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار، وذلك بالتزامن مع استمرار الطلب المرتفع من قبل المواطنين على شراء الفراخ البيضاء، والتي تتصدر قائمة المنتجات الأكثر إقبالا، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على شراء البانيه.

وتأتي هذه الحالة من التوازن السعري في وقت تترقب فيه الأسواق تحركات جديدة في ظل التغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر على تكاليف التربية والإنتاج، حيث سجلت الفراخ البيضاء في المزارع سعرا وصل إلى 81 جنيها للكيلو، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق المحلية والمنافذ إلى حوالي 91 جنيها، وهو ما يعكس استقرارا في حلقات التداول. ومن جانب آخر، حافظت الفراخ البلدي على ثباتها السعري عند مستويات 110 جنيهات في المزارع، لتصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيها، بينما سجلت الفراخ الساسو 108 جنيهات في المزارع و118 جنيها في محلات التجزئة. ولا يزال سعر البانيه يثير اهتمام المستهلكين، حيث يتراوح سعره في الأسواق ما بين 200 و230 جنيها للكيلو، ويشهد هذا السعر تباينا ملحوظا بناء على المنطقة الجغرافية ومستوى الخدمة والجودة المقدمة، مما يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن أفضل العروض المتاحة في الأسواق الشعبية ومحال التجزئة. وفي سياق متصل، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارا في المزارع، حيث بلغت كرتونة البيض الأبيض نحو 120 جنيها، في حين سجل البيض الأحمر 125 جنيها، ووصل البيض البلدي إلى 130 جنيها للكرتونة، وهي أسعار تعكس حجم المعروض المتاح في الأسواق. أما فيما يتعلق بالديك الرومي، فقد شهدت الأسعار مستويات مرتفعة، حيث سجل الكيلو حوالي 190 جنيها، وتتفاوت الأسعار بناء على الوزن الكلي للطيور، حيث يصل سعر الديك الرومي بوزن 7 كيلو إلى حوالي 1330 جنيها، بينما يرتفع السعر ليصل إلى 1900 جنيه للأوزان التي تصل إلى 10 كيلو، في حين سجل الرومي المخلي من العظم نحو 400 جنيه للكيلو، مما يجعله خيارا يختلف عن الاستهلاك اليومي المعتاد للدواجن التقليدية. من جانبه، شدد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لضبط السوق، وأبرزها إعادة تفعيل بورصة الدواجن لتكون المرجع الرسمي للأسعار، تحت إشراف وزارة الزراعة أو جهاز مستقبل مصر لضمان الشفافية. وأكد السيد في تصريحات إعلامية أن الفجوة في الأسعار التي يلمسها المواطن تعود بشكل أساسي إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين المربي والمستهلك، بالإضافة إلى الممارسات التسعيرية لبعض التجار الذين يضعون أسعارهم بناء على الموقع الجغرافي للمنطقة السكنية. وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتعزيز حجم الإنتاج اليومي، الذي يترواح حاليا بين 3.5 إلى 4 ملايين دجاجة، مع توقعات بزيادة هذا الإنتاج إلى 5 ملايين دجاجة يوميا بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى وفرة كبيرة في المعروض، ويساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وتحقيق التوازن العادل الذي يضمن حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الدواجن بورصة الدواجن سعر البانيه أسعار البيض اقتصاد مصري

United States Latest News, United States Headlines