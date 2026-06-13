استقرار أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية اليوم السبت

ت report استقرارا في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المصرية اليوم السبت 13 يونيو 2026، وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. سجل الكندوز الكبير أدنى 367 جنيها وأعلى 400 جنيه، والكندوز الصغير بين 400 و500 جنيه. وتراوح البتلو بين 380 و520 جنيه، والبتلو بعظم بين 350 و500 جنيه. أما الضأن فتراوح بين 390 و550 جنيه، والضأن بعظم بين 380 و490 جنيه.

تشهد الأسواق المصرية اليوم السبت 13 يونيو 2026 استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء المختلفة، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة ل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وسجل سعر الكيلو من لحم الكندوز الكبير 367 جنيها كأدنى سعر و400 جنيه كأعلى سعر، بمتوسط 367 جنيها. أما لحم الكندوز الصغير فبلغ متوسط سعره 441 جنيها للكيلو، مع أدنى 400 جنيه وأعلى 500 جنيه. وسجل لحم البتلو متوسطة الجودة متوسط سعر 463 جنيها للكيلو، وتراوح بين 380 جنيه كحد أدنى و520 جنيه كحد أقصى. كما بلغ متوسط سعر لحم البتلو بعظم 438 جنيها للكيلو، بينما تراوح بين 350 جنيه و500 جنيه.

أما لحم الضأن فسجل متوسط سعر 476 جنيها للكيلو، وتراوح بين 390 جنيه و550 جنيه. وسجل لحم الضأن بعظم متوسط سعر 436 جنيها للكيلو، وتراوح بين 380 جنيه و490 جنيه. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، رغم استمرار ارتفاع بعض الفئات





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