استقرار أسعار العملات العربية والخليجية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

تقرير شامل حول استقرار أسعار العملات العربية والخليجية في البنوك المصرية اليوم الجمعة، مع تفصيل أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي وبعض العملات الأجنبية الرئيسية.

تشهد أسواق الصرف المصرية استقرارا ملحوظا في أسعار العملات العربية والخليجية خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026، مع استمرار الطلب القوي على هذه العملات من قبل المسافرين والمستثمرين والعاملين بالخارج.

ويرجع هذا الاستقرار إلى حد كبير إلى السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، فضلا عن تدفق التحويلات المالية من المصريين في الخارج والتي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. ومع ذلك، تظل أسعار الصرف عرضة للتغيرات الطفيفة بين البنوك المختلفة، مما يدفع المواطنين إلى مقارنة الأسعار قبل إجراء أي عمليات تحويل أو شراء.

وعلى صعيد العملات الخليجية، حافظ الريال السعودي على مستوياته المعتادة حيث سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي عند 13.83 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 13.81 و13.87 جنيه. وفي البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ الريال السعودي حوالي 13.75 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي، وهو الأعلى قيمة بين العملات الخليجية، فقد وصل إلى 164.83 جنيه للشراء و169.83 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل في بنك الكويت الوطني 163.66 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع. كما استقر الدرهم الإماراتي عند مستويات قريبة من 14.18 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع في نفس المصرف، مع فروق طفيفة في البنوك الأخرى. بالإضافة إلى العملات الخليجية، شهدت العملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني استقرارا نسبيا خلال الجلسة.

سجل الدولار الأمريكي نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، في حين بلغ اليورو 60.03 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع. كما سجل الجنيه الإسترليني 69.43 جنيه للشراء و69.83 جنيه للبيع. ويواصل سوق الصرف المصري متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم وأسعار السلع الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات. ويظل الاهتمام الشعبي بأسعار العملات مرتفعا خلال موسم الأعياد والسفر، حيث يحرص المواطنون على متابعة أفضل أسعار الصرف لتلبية احتياجاتهم





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أسعار العملات الريال السعودي الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي الجنيه المصري

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