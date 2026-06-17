استمرار محاكمة المتهمين بالانضمام لجماعات إرهابية في مناطق متفرقة من القاهرة

تواصل الدائرة الثانية بمجمع محاكم بدر محاكمة عدد من القضايا المتعلقة بالانضمام لجماعات إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة نارية في مناطق مختلفة من القاهرة، مع تأجيل بعض الجلسات إلى تواريخ لاحقة.

تواصل الدائرة الثانية ب مجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر قضايا متعلقة بأنشطة جماعات إرهابية في مختلف المناطق. radiation continue الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ب مجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 20 يونيو 2026، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5713 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر .

في تفاصيل القضايا، كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، بدائرة مدينة نصر ومحافظة المنيا المتهم الأول تولي قيادة خلية إرهابية تتبع أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، أسست على خلاف أحكام القانون ومنعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما تبنى أفكار داعش الإرهابية. وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لهم تهمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثاني والثالث والسادس اتهامات بحيازة أسلحة نارية تستعمل في ارتكاب جرائم إرهابية.

الجدير بالذكر أن المحكمة قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر إلى يوم 7 سبتمبر، كما تم تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الزاوية الحمراء إلى 21 سبتمبر، وتأجيل محاكمة 36 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في مصر الجديدة إلى 4 أكتوبر، وتأجيل محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية في مدينة نصر إلى 6 سبتمبر، ونظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر بعد قليل. بالإضافة إلى تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور إلى 20 سبتمبر، وتأجيل أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة إلى 4 أغسطس، ومن المقرر غداً سماع الشهود في محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية.

كما تم تأجيل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر بسبب مناقشة شاهد، وتأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في النزهة إلى 19 سبتمبر. هذه القضايا تشكل جزءاً من جهود القضاء المصري لمكافحة الأنشطة الإرهابية والجماعات التي تحمل أفكاراً متطرفة، وتؤكد determination السلطات على تطبيق القانون بحزم ضد كل من يثبت انتماؤه أو تعاونه مع جماعات إرهابية، خاصة تلك التي تتبنى أفكار تنظيم القاعدة أو داعش، والتركيز على قضايا التمويل والحيازة غير المشروعة للأسلحة.

وفي السياق، يمثل التأجيل المتكرر لبعض الجلسات جزءاً من الإجراءات القضائية الطبيعية التي قد تتطلب مزيداً من الوقت للتحضير أو لاستكمال بعض الإجراءات القانونية، مثل سماع الشهود أو مناقشة الأدلة. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار عقد جلسات المحاكمة في مواعيدها المحددة، مثل الجلسة المقررة غداً، يعكس استمرار الضغط القضائي على هذه القضايا.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد أكدت في تحقيقاتها أن الخلية الإرهابية المذكورة كانت تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة والسلطات العامة، وهو ما يتوافق مع نصوص القانون المصري التي تعruff这类 الأنشطة وتحدد عقوبات رادعة لها. كما أن توجيه تهم التمويل وحيازة الأسلحة النارية يزيد من خطورة هذه القضايا ويستدعي مواصلة الملاحقة القضائية.

عموماً، فإن هذه السلسلة من القضايا تشير إلى انتشار محدود للأنشطة الإرهابية في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى، بما في ذلك مدينة نصر والزاوية الحمراء ومصر الجديدة وبولاق الدكرور والجيزة والنزهة، مما يحتم تعاوناً أمنياً وقضائياً مكثفاً للتصدي لهذه الظاهرة وحماية المجتمع من شرورها





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