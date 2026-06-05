استقرار أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رغم عطلة البنوك

تقرير مفصل حول أسعار الدولار في البنوك المصرية يوم الجمعة 5 يونيو 2026، مع ملاحظة تعطل العمل بسبب العطلة الأسبوعية للبنك المركزي. يشمل التقرير أعلى وأقل أسعار الشراء والبيع في مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصري.

ينشر هذا التقرير تحديثاً بشأن أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026، وذلك تزامناً مع تعطل العمل في البنوك due to العطلة الرسمية.

حيث أعلن البنك المركزي المصري عن عطل العمل في جميع البنوك بدءاً من اليوم الجمعة وحتى مساء يوم السبت، بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المعتادة في الجهاز المصرفي. ورغم هذا التعطيل، استمرت تداولات الدولار في الثبات على مستوى الأسعار دون أي تغيير ملحوظ. وقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.77 جنيهاً للشراء و 51.87 جنيهاً للبيع. بينما سجل أقل سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني حيث بلغ 51.67 جنيهاً للشراء و 51.77 جنيهاً للبيع.

وجاء في المرتبة الثانية كأقل سعر كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك كريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي والكويت الوطني، حيث بلغ سعر الشراء والبيع 51.75 جنيهاً لكل منهما. أما على مستوى المتوسط العام في أغلب البنkins، فقد استقر السعر عند 51.77 جنيهاً للشراء و 51.87 جنيهاً للبيع في بنوك مثل العقاري المصري العربي، والتجاري الدولي CIB، والعربي الأفريقي، والمصرف المتحد، وميد بنك، والأهلي المصري، وHSBC، والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي، وفيصل الإسلامي.

وفي الطرف الأعلى، سجل بنك الإسكندرية وبنك مصر والأهلي الكويتي وقناة السويس وسايب سعراً يبلغ 51.80 جنيهاً للشراء و 51.90 جنيهاً للبيع. أما أعلى سعر للدولار فكان في المصرف العربي الدولي حيث بلغ 51.95 جنيهاً للشراء و 52.05 جنيهاً للبيع، بينما احتل المرتبة الثانية بنك unknown بإحصائية 51.92 جنيهاً للشراء و 52.02 جنيهاً للبيع. وهكذا فإن السوق المصرية شهدت استقراراً نسبياً في أسعار الدولار خلال فترة العطلة البنكية مع اختلافات طفيفة بين البنوك





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