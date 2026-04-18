استقرار سعر الدولار اليوم وسط استمرار عمل البنوك وخفض التضخم

سجل سعر الدولار استقراراً في البنوك المصرية مع بدء تعاملات اليوم الأحد، فيما أكد محافظ البنك المركزي أن السياسات المرنة ساهمت في خفض التضخم إلى 11% ودعم الاحتياطي النقدي.

شهد سعر الدولار استقراراً ملحوظاً مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، وذلك على الرغم من سريان قرار إغلاق مضيق هرمز الذي صدر بالأمس.

بدأت البنوك المصرية، وعددها 36 بنكاً حكومياً وخاصاً، العمل بشكل رسمي اليوم على مستوى السوق المصرفية.

سجل أقل سعر للدولار في البنوك المصرية عند 51.67 جنيه للشراء و 51.77 جنيه للبيع، وذلك في بنكي الإمارات دبي وفيصل الإسلامي. وقد حافظ سعر صرف الدولار على استقراره في البنوك المصرية صباح اليوم، للأسبوع الرابع على التوالي، بالتوازي مع بدء العمليات المصرفية.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع. وتلا هذين البنكين، مصرف أبوظبي الإسلامي، والإسكندرية، والتجاري الدولي (CIB)، وأبوظبي التجاري، حيث سجل سعر الدولار لديهم 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع. بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والمصري لتنمية الصادرات، والبركة، 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

أما في أغلب البنوك، فقد استقر سعر الدولار عند 51.77 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع، وشملت هذه البنوك كريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والعقاري المصري العربي، وHSBC، والمصرف المتحد، وقناة السويس، والتنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك مصر، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، ونكست، والأهلي الكويتي. أما أعلى سعر للدولار فقد سجل في بنك التعمير والإسكان بقيمة 51.8 جنيه للشراء و 51.9 جنيه للبيع، يليه بنك سايب بسعر 51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

في سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن السياسات النقدية المرنة التي تبنتها السلطات المصرية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة منذ عام 2014، قد ساهمت بشكل فعال في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية شهر يناير الماضي. وأشار عبدالله، في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن هذه النتائج تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من القيادة السياسية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات قد ساعدت في دعم الاحتياطي النقدي ليصل إلى أعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي، مسجلاً 53 مليار دولار. تأتي مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع مجموعة MENAP، في إطار حرص البنك المركزي المستمر على التواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في المنطقة.

تأتي هذه الاستقراريات في سعر الصرف متزامنة مع تطورات جيوسياسية قد يكون لها تأثيرات مستقبلية، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل معها. إن تأكيد محافظ البنك المركزي على قوة السياسات النقدية المرنة هو رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، مدعوماً ببرنامج إصلاح شامل ورؤية استراتيجية واضحة. إن التعاون الإقليمي والدولي الذي يبديه البنك المركزي يعكس إدراكه لأهمية التنسيق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والسعي نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة





