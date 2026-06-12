استقرار أسعار السجائر المحلية والمستوردة في الأسواق المصرية junio 2026

تقرير مفصل عن استقرار أسعار السجائر بمختلف أنواعها في السوق المصري خلال الفترة الحالية، مع ذكر القائمة الرسمية للأسعار وتفاصيل الرقابة الحكومية على المنافذ لضمان الالتزام، بالإضافة إلى覆盖ًا لأسعار التبغ المسخن والتحذيرات الصحية.

يشهد السوق المصري استقرارًا ملحوظًا في أسعار السجائر بمختلف أنواعها المحلية والمستوردة خلال الفترة الحالية، وذلك على الرغم من القلق المتزايد لدى المستهلكين حيال أي تغييرات محتملة.

تعكس هذه الحالة الاستقرار التام في الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركات المنتجة، حيث التزمت جميع المنافذ التجارية - سواء التابعة للشركة الشرقية للدخان أو المستوردين - بتطبيق القائمة السعرية المعلنة دون أي تجاوزات. يأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على منافذ البيع لضمان الالتزام ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو رفع للأسعار خارج الإطار الرسمي.

وقد حافظت أصناف كليوباترا الشهيرة بكافة أنواعها على سعر ثابت يبلغ 48 جنيهًا للعلبة، كما أن باقي المنتجات المحلية مثل بوسطن وبلومنت ومونديال بمختلف إصداراته وماتوسيان ظلت جميعها في نفس المستوى السعري. أما بالنسبة للسجائر المستوردة فقد ثبتت أسعارها أيضًا عند المستويات التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية. حيث بلغ سعلة علبة مارلبورو 102 جنيهات، بينما وصل سعر دافيدوف إلى نفس المبلغ.

وتفاوتت أسعار ونستون بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع، في حين سجلت إل آند إم سعر 82 جنيهًا، ووصلت مارلبورو كرافتد إلى 79 جنيهًا. كما حافظت سجائر ميريت على مركزها كأعلى سعر بين المنتجات المستوردة المتاحة في السوق حيث بلغت 111 جنيهًا للعلبة الواحدة. هذا الثبات في أسعار السجائر المستوردة يعكس استقرار سعر الصرف وانتظام سلاسل التوريد عالميًا، بالإضافة إلى التزام الموردين بالأسعار المتفق عليها مع الجهات المحلية.

وفي جانب متصل، يشهد سوق التبغ المسخن إقبالًا متزايدًا كبديل حديث للسجائر التقليدية، حيث وصل سعر علبة HEETS Selections إلى 82 جنيهًا، بينما بلغ سعر HEETS Dimensions 69 جنيهًا. هذا النمو في الطibia مدعوم باستقرار الأسعار الحالي، رغم التحذيرات من مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي قد يؤدي إلى زيادة الضرائب تدريجيًا على منتجات التبغ بمختلف أشكاله. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصحية العالمية حذرت من انتشار استخدام السجائر الإلكترونية، خاصة بين الشباب، مما يزيد من مخاطر الإدمان.

また، على الصعيد المحلي، شنت الجهات الرقابية حملات متعددة لضبط الأسواق، حيث تم تحرير 55 مخالفة في مخابز القليوبية بالإضافة إلى ضبط كميات من الدقيق المدعم والسجائر التي تم تداولها без فواتير، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الأسواق وفرض الرقابة على جميع أنواع المنتجات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار السجائر الشركة الشرقية للدخان كليوباترا مارلبورو التبغ المسخن

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عنصرية ونزع الكرامة.. كيف عاملت أمريكا المنتخبات المشاركة في مونديال 2026؟كشف الناقد الرياضي، وليد سعد الدين، مراسل الأهرام في مونديال 2026، أن أجواء مونديال 2026 مختلف تماما ....

Read more »

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2026 اليوم الخميس والقنوات الناقلةتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، إلى انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة في التاري

Read more »

بطولة كأس العالم 2026: مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد انطلاقة البطولة أمس الخميس.

Read more »

عمومية طب الأسنان تناقش التضخم في أعداد المقبولين بالكلياتتعقد النقابة العامة لأطباء أسنان مصر جمعيتها العمومية العادية لعام 2026، وذلك اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، بالقاعة الكبرى......

Read more »

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 12 سنة بمشاركة واسعة| صورانطلقت صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026 منافسات اليوم الأول من

Read more »

بميزانية 100 مليون جنيه.. سويلم يتابع جاهزية محطات الشلوفة وتطهير ترعة السويسزار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٦، بزيارة

Read more »